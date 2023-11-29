Мінімізувати загрозу: експерт пояснив, в яких областях необхідно посилити оборонні позиції (відео)

Олександр Мусієнко підтримав ідею створення укріплень у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, оскільки у цих регіонах немає серйозних перешкод для ЗС РФ, які можуть спробувати піти у наступ.

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Заява президента України Володимира Зеленського щодо достатньої кількості бетону та мін свідчить про наміри укріпити окремі ділянки, включно з кордоном із Росією. Військовий експерт Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, повідомив подробиці в ефірі "Ми Україна".

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Він зазначив, що певні території на межі з агресором не мають природних перешкод. Фахівець як приклад назвав Сумську, Чернігівську та Харківську області.

"В цих областях є найбільш відкриті ділянки, де немає водних перешкод, гір, річок тощо. У ворога немає складних завдань це проходити", – пояснив він.

Укріплені ділянки варто, на його думку, будувати також у Київській області. У такий спосіб вдасться мінімізувати загрозу з флангу.

Мусієнко підтримав цю ідею. На його думку, саме починати з цих областей, які він назвав.

Фортифікації в Україні – заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада у зверненні до нації заявив, що усі гілки влади працюють щодо посилення оборони у певних громадах. Він не назвав, яких саме. З його слів, усе абсолютно деталізовано – мін та бетону нашій державі точно вистачить.

Нагадаємо, 29 листопада військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що наразі не спостерігається нових загроз для міста Куп'янська з боку ЗС РФ. У загарбників малоймовірна наявність будь-яких значних "перспектив" у цьому напрямку до завершення поточного року. Росіяни намагаються прорвати рубежі на Куп'янському напрямку, але окупантам не вистачає сил, адже їм необхідно перерозподіляти війська і на інші ділянки фронту.