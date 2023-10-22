Залпи ракет RIM-66M: есмінець USS Carney перехопив дрони, що летіли на Ізраїль (фото)

На кадрах, знятих з борту судна, видно запуск ракет класу "земля-повітря" RIM-66M. Кілька військовослужбовців перебувають у диспетчерській військового корабля.

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На нещодавно опублікованих фотографіях зображені пуски ракет з американського морського корабля USS Carney, який збив кілька дронів і ракет під час протистояння біля узбережжя Ємену, що тривало близько дев'яти годин. Про це повідомляє The Daily Mail.

У четвер, 19 жовтня, есмінець американського флоту USS Carney перебував у північній частині Червоного моря, коли перехопив 15 безпілотників і чотири крилаті ракети. Їх випустили підтримувані Іраном бойовики.

На кадрах, знятих з борту судна, видно запуск ракет класу "земля-повітря" RIM-66M.

Американський есмінець атакував дрони

На знімках видно вибухи та кілька військовослужбовців у диспетчерській військового корабля. Немає інформації про травми військових на борту, або ж цивільних осіб на суші.

Есмінець USS Carney

Це був четвертий інцидент агресії проти американських військ у близькосхідному регіоні за три дні на тлі дедалі більшої напруженості між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Військовослужбовці зосереджено дивляться у монітори в диспетчерській і перехоплюють дрони з ракетами

На знімках видно, як система озброєння ближнього бою військового корабля USS Carney спрямована в бік ураженої цілі, а фоном виступає вогняна хмара.

На ще одному зображенні видно успішно випущену в повітря ракету.

Американський есмінець атакував дрони і ракети, випущені з Ємену

За словами представників Пентагону, дрони й крилаті ракети противника збивалися ракетами класу "земля-повітря" SM-2.

За інформацією урядового джерела журналістів, ракети, які запускали підтримувані Іраном бойовики, безумовно прямували в бік Ізраїлю.

Американський есмінець атакував дрони і ракети, випущені з Ємену

Зазначається, що повітряні цілі не летіли в бік американських кораблів. Представники терористичного угруповання хуситів у Ємені заявили, що мають намір приєднатися до війни проти Ізраїлю.

Американський есмінець атакував дрони і ракети, випущені з Ємену

Минулої середи військова база гарнізону Аль-Танф у Сирії, де дислоковані американські війська, зазнала нападу двох безпілотників.

Один знищили, другий врізався в базу внаслідок спільних дій США і коаліції.

Ще один напад стався на аеродромі Коноко. Угруповання, підтримуване Іраном, взяло на себе відповідальність за спробу удару по базі. Однак офіційні особи США поки що не підтвердили удар.

Нагадаємо, що Джо Байден обмовився, розповідаючи про важливість воєн в Україні та Ізраїлі та прочитав слова суфлера.

Також повідомлялося, що Нетаньягу пригрозив Лівану страшними наслідками, у тому разі, якщо "Хезболла" братиме участь у війні.