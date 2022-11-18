Дрон на водневому паливі протримається в повітрі довше, ніж звичайний

Розробники випробували силову установку, яка спалює водень і виробляє електрику. Вона витримала величезні навантаження.

Related video

Компанія GKN Aerospace зі Швеції представила незвичайний безпілотний літальний апарат, який працює на рідкому водні. Докладніше про цей проєкт написав сайт Rotor Drone.

Водневе паливо є екологічно безпечним і може збільшити термін роботи електричних дронів у разі встановлення гібридного двигуна. Однак використання водню пов'язане з проблемами, які вирішили шведські інженери, спроєктувавши паливний бак і з'єднавши його з групою паливних елементів із мембраною для обміну протонів PEM. Вони також досягли стабільного випаровування і кондиціювання рідкого водню.

GKN Aerospace знадобився лише рік, щоб розробити, спроєктувати та зібрати інноваційний безпілотник, а зовсім нещодавно робочий прототип успішно протестували у співпраці з Filton Systems Engineering. Як показали випробування, силова установка може подавати водень в систему паливних елементів за потрібної температури й тиску, а також під час різних електричних навантаженнях.

"Ми в захваті від результатів цього проєкту та вважаємо, що перебуваємо в авангарді вирішення проблем у цій галузі. У єдиному тестовому середовищі команда продемонструвала заправлення і зберігання рідкого водню, кондиціювання і розподіл кріогенного газу, а також використання паливних елементів PEM для вироблення електроенергії", — розповів віцепрезидент GKN Aerospace Макс Браун.

Систему на водневому паливі планують використовувати у безпілотниках для проведення пошуково-рятувальних операцій. Майбутні моделі літальних апаратів мають стати більшими та складнішими.

GKN Aerospace проводить дослідження в межах проєкту Safe Flight, який фінансує британська урядова дослідницька організація Innovate UK. Його суть полягає в тому, щоб зробити авіаційні паливні системи на рідкому водні безпечними й ефективними. GKN Aerospace також очолює шведську програму H2Jet, у межах якої розробляють підсистеми для газотурбінних водневих двигунів.

Раніше Hyundai та Rolls-Royce вирішили випустити електричне таксі на водневому паливі. Літак із вертикальним зльотом і посадкою отримає унікальну силову установку, яка об'єднає електромотори та рідке паливо.

Писали також, чи зможе водень замінити вугілля і природний газ в Україні. Безпечний вид палива дає досить велику кількість енергії, хоча потребує дуже специфічних технологій.