Коалиция не поможет: йеменские хуситы обещают новые атаки в Красном море, — Reuters (инфографика)

По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, операции йеменских хуситов — это международная проблема, которая требует коллективных действий.

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Хуситы, захватившие власть в Йемене, "не впечатлены" многонациональным альянсом, который создают США для обеспечения безопасности в Красном море. Об этом агентству Reuters заявил лидер шиитских повстанцев Мохаммед Абдулсалам.

По его словам, коалиция "принципиально не нужна", потому что прибрежные воды Йемена безопасны для всех судов, кроме тех, которые направляются в Израиль.

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"Наша позиция не изменится в отношении палестинского вопроса, независимо от того, будет ли создан военно-морской альянс или нет. Наша позиция в поддержку Палестины и сектора Газа останется неизменной до окончания осады, поступления продовольствия и медикаментов, а наша поддержка угнетенного палестинского народа останется постоянной", — сказал он.

Хуситы заявили о солидарности с террористической организацией ХАМАС и назвали военный конфликт на Ближнем Востоке "неоправданной агрессивной войной против Палестины".

После этого они неоднократно пытались атаковать как саму территорию Израиля, так и судна в Аденском заливе, которые, по их мнению, направлялись в Израиль.

Йеменские хуситы в Красном море

Йеменские хуситы начали военные действия в Красном море, нарушая международное право. Они совершили нападения на корабли других государств.

Так, 3 декабря нападению со стороны Йемена подверглись военный корабль и несколько коммерческих судов США. Поддерживаемые Ираном хуситы часто атакуют корабли в регионе, запускают беспилотники и ракеты по Израилю.

11 декабря хуситы атаковали БПЛА французский фрегат в Красном море. Проиранские прокси запустили с перерывом в 2 часа беспилотники по фрегату Languedoc. Экипаж корабля применил зенитные комплексы для защиты.

Многие судоходные компании отказались от маршрута через Суэцкий канал и Красное море. Альтернативный маршрут вокруг южноафриканского мыса Доброй Надежды продлевает транспортировку на несколько дней. Тайваньская компания Evergreen, например, ради безопасности своих кораблей прекратила грузовые перевозки с Израилем.

Некоторые суда меняют маршрут на гораздо более длинный через южную оконечность Африки Фото: Скриншот

Британская фирма морской безопасности Ambrey заявила во вторник, 19 декабря, что получила информацию о потенциальной попытке высадки на борт к западу от портового города Йемена Адена, добавив, что атака не увенчалась успехом и весь экипаж жив.

Вместе с тем, объявляя о военно-морской операции Prosperity Guardian, министр обороны США Ллойд Остин заявил в Бахрейне, что совместное патрулирование будет проводиться в южной части Красного моря и Аденском заливе, которые охватывают главный глобальный морской маршрут Восток-Запад.

"Это международная проблема, которая требует коллективных действий", — заявил он.

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Напомним, в США 15 декабря протестировали подводный дрон Remus. Запуск был осуществлен в рамках операции Yellow Moray, целью которой является проверка беспилотных аппаратов ВМС для подводного патрулирования и разведывательных миссий.