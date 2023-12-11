Йеменские хуситы атаковали БПЛА французский фрегат в Красном море (фото)

Иранские прокси запустили с перерывом в 2 часа беспилотники по фрегату Languedoc. Экипаж корабля применил зенитные комплексы для защиты.

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Французский фрегат D643 Languedoc был атакован двумя беспилотниками во время патрулирования Красного моря. Об этом сообщает France 24.

Генеральный штаб сообщил, что в воскресенье фрегат Languedoc, который развернут в Красном море, открыл огонь по двум беспилотникам. Они были выпущены с побережья Йемена. Цели удалось успешно поразить. Атаку осуществили поддерживаемые Ираном прокси. Событие произошло около 20:30 и 22:30 по Гринвичу. Дроны летели конкретно в сторону французского фрегата.

Для перехвата целей применили ракеты класса "земля-воздух" Aster 15, которые предназначены для защиты от угроз малой и средней дальности, сообщили источники журналистов.

Место инцидента Фото: CNN

9 декабря йеменские прокси заявили, что любые корабли, направляющиеся в израильские порты, будут атакованы из-за продолжения боевых действий в секторе Газа. ХАМАС назвал такое заявление "смелым и мужественным".

В Министерстве иностранных дел заявили, что фрегат сбил беспилотники в рамках законной обороны, а йеменские хуситы совершили нападение. В издании отмечают, что инцидент произошел на фоне других актов пиратства и нападений со стороны иранских прокси в Йемене — это свидетельствует о "тревожном росте" количества посягательств на свободу судоходства в Красном море. Поэтому в МИД призвали прекратить нападения.

Напомним, 27 ноября йеменские хуситы запустили две баллистические ракеты в сторону эсминца ВМС США USS Mason.

16 ноября в ISW писали, что йеменские хуситы угрожают израильским кораблям в Красном море.