Есть возможность: йеменские хуситы угрожают кораблям Израиля в Красном море (карта)

Эксперты Института изучения войны отмечают, что хуситы могут осуществлять ракетные атаки, поскольку иранский КСИР ранее передал группировке необходимое вооружение.

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Лидер движения хуситов Абдул Малик аль-Хути пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море, особенно в районе Баб-эль-Мандеба. Об этом заявил Институт изучения войны (ISW).

Такая угроза, по мнению аналитиков Института, подтверждает постоянную опасность со стороны этой террористической группировки.

"В последние годы хуситы неоднократно угрожали морским перевозкам вокруг Красного моря. Также хуситы совершили несколько нападений на коммерческие суда в Красном море с помощью водных самодельных взрывных устройств и развернули морские мины у побережья Красного моря Йемена", — отмечает ISW.

При этом эксперты Института подчеркивают, что сейчас у хуситов есть возможность совершать такие атаки, поскольку силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предоставили средства для этого.

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В конце октября CNN сообщало, что хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил США USS Carney у побережья Йемена. Американский корабль перехватил тогда несколько снарядов.

"Эта акция стала демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую мы построили на Ближнем Востоке и которую мы готовы использовать, когда это необходимо, для защиты наших партнеров и наших интересов в этом важном регионе", — подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

Он уточнил, что не было никаких жертв среди американских сил и среди гражданского населения на местах.

"Неясно, на что были нацелены ракеты. Возможно, ракеты были выпущены по кораблю USS Carney или направлены на другую цель", — приводит издание мнение экспертов.

Кроме того, военный корабль США сбил 15 ноября дрон над Красным морем, выпущенный с территории Йемена.

Война в Израиле — последние новости

ХАМАС проводит операцию по сдерживанию наступления израильских сил в секторе Газа для достижения стратегического и оперативного эффекта, считают аналитики Института изучения войны.

"Миссия ХАМАС по отсрочке имеет стратегический эффект, помогая ему мобилизовать поддержку ХАМАС среди своих партнеров, внутри региона и на международном уровне. Усилия ХАМАС по задержке также поддерживают оперативные цели ХАМАСа в секторе Газа, которые включают в себя сохранение основных возможностей и ключевых лидеров, а также создание условий для ведения мятежа против израильских сил в секторе Газа, если это необходимо", — замечают в докладе аналитики ISW.

Карта боевых действий на Ближнем Востоке Фото: ISW

Силы Армии обороны Израиля продолжили операции по зачистке к северу от города Газа.

"Палестинские ополченцы провели два огневых удара с закрытых позиций по израильским силам в центральной части сектора Газа. ЦАХАЛ открыл два гуманитарных коридора, ведущих на улицу Салах аль-Дин, для эвакуации гражданского населения из северной части сектора Газа", — уточняют эксперты.

Палестинские боевики, по сообщениям ISW, столкнулись с израильскими силами в Тулькарме и совершили нападения с помощью СВУ. Народный фронт освобождения Палестины призвал палестинцев атаковать израильских солдат и мирных жителей на Западном берегу.

"15 ноября боевики палестинской милиции совершили 14 атак на израильские силы безопасности на Западном Берегу. Поддерживаемые Ираном боевики, в том числе ливанская "Хезболла", совершили 15 ноября 9 трансграничных атак на север Израиля", — фиксирует ISW.

Исламское сопротивление в Ираке (коалиция поддерживаемых Ираном иракских доверенных лиц) заявило о четырех нападениях на базы США в Сирии в течение 14-15 ноября. Группа аль-Даферина Исламского сопротивления в Ираке пригрозила эскалацией атак против США в регионе.

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Напомним, иранские прокси в Йемене официально вступили в войну против Израиля 31 октября. Официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья ас-Сари фактически объявил о поддержке палестинцев в секторе Газа и начале боевых действий против Израиля.

Ранее в Минфине Израиля сообщили, сколько стоит война с ХАМАС. По данным журналистов, оценка основана на том, что война продлится от 8 до 12 месяцев, ограничится сектором Газа, без полного участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена.