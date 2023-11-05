10% ВВП: в Минфине Израиля сообщили, сколько денег стоит война с ХАМАС

По данным журналистов, оценка основана на том, что война продлится от 8 до 12 месяцев, ограничится Сектором Газа, без полного участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена.

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Согласно предварительной информации из Министерства финансов Израиля, расходы Израиля на борьбу с ХАМАСом в Газе могут достичь 200 миллиардов шекелей (51 миллиарда долларов — Ред.). Об этом сообщает израильское издание Calcalist.

Эта оценка, которая равна примерно 10% от валового внутреннего продукта, основана на предположении, что конфликт будет ограничен Сектором Газа и продлится от 8 до 12 месяцев.

При этом не предполагается полного вовлечения "Хезболлы" из Ливана, Ирана или Йемена. Кроме того, учитывается, что около 350 тысяч израильтян, призванных в армию в качестве резервистов, скоро вернутся к своим обычным рабочим обязанностям.

Calcalist назвал "оптимистичной" оценку ведомства в более 50 млрд долларов. Однако Министерство заявило, что не поддерживает данные Calcalist.

Согласно данным издания, половину из общей стоимости, примерно 1 миллиард шекелей в день, будут составлять расходы на оборону. Дополнительно, 40-60 миллиардов шекелей будут связаны с потерей доходов, 17-20 миллиардов шекелей будут выделены на компенсации бизнесу, а еще 10-20 миллиардов шекелей будут направлены на восстановление.

Напомним, израильский министр культурного наследия Амихай Элияху недавно предложил сбросить ядерную бомбу на Сектор Газа. Говоря о проживании в анклаве мирных людей, он сказал, что "во время войны неизбежно бывают жертвы".

Сухопутные войска ЦАХАЛ 2 ноября прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа. Представитель израильской армии Даниэль Хагари считает, что наземная операция продвигается по плану.