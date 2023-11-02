Сухопутные войска Израиля "прорвали" переднюю линию обороны ХАМАС, — ЦАХАЛ

По мнению контр-адмирал Хагари, наземная операция израильской армии "продвигается по плану". ЦАХАЛ атакует с суши, воздуха и моря.

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Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

Израиль продолжает операцию "Железные мечи" в секторе Газа.

"Наземная операция продвигается по плану. Благодаря заблаговременному планированию, точной разведке и совместным атакам (с суши, воздуха и моря) наши силы прорвали переднюю линию обороны Хамаса на севере сектора Газа", — заявил Хагари.

Кроме этого, 1 ноября армия обороны Израиля нанесла удар по двум террористическим ячейкам на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что один отряд "Хезболлы" готовил атаку противотанковыми управляемыми ракетами, а другой представлял собой группу боевиков.

Ситуация в секторе Газа

Подразделение Минобороны Израиля, которое занимается координацией гражданских вопросов (COGAT) сообщило 1 ноября, что 61 грузовик с гуманитарной помощью переправился сегодня в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом. В грузовиках "были еда, вода и медикаменты".

Фото: COGAT

Впервые с начала войны Египет 1 ноября разрешил жителям Газы, которые ранены и лицам с иностранными паспортами въехать на свою территорию. По данным журналистов (на 16:30 по местному времени), 76 раненых палестинцев и 335 иностранцев или лиц с двойным гражданством покинули сектор Газа и направились в Египет.

Напомним, США и Израиль изучают варианты будущего Сектора Газа, включая привлечение американских войск, в случае уничтожения ЦАХАЛ террористов палестинского исламистского движения ХАМАС. По информации журналистов, речь идет о создании миротворческих сил по образцу тех, которые наблюдают за мирным договором между Египтом и Израилем от 1979 года.

Также 1 ноября сообщалось, что член Политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что террористы из Сектора Газы будут повторять атаки на Израиль. Он сообщил, что так будет до тех пор, пока существует эта страна. Цель нападений — "преподать Израилю урок".

Ранее, СМИ выяснили, что террористы ХАМАС обладают морским беспилотником, который могли использовать во время атаки 7 октября. Между тем стало известно, что американская разведка почти не следила за радикалами в Секторе Газа: не считала это приоритетной задачей.