Сухопутні війська Ізраїлю "прорвали" передню лінію оборони ХАМАС, — ЦАХАЛ

На думку контр-адмірал Хагарі, наземна операція ізраїльської армії "просувається за планом". ЦАХАЛ атакує із суходолу, повітря і моря.

Related video

Представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що сухопутні війська прорвали передню лінію оборони ХАМАСу на півночі сектору Гази, повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль продовжує операцію "Залізні мечі" в секторі Газа.

"Наземна операція просувається за планом. Завдяки завчасному плануванню, точній розвідці та спільним атакам (із суші, повітря і моря) наші сили прорвали передню лінію оборони Хамаса на півночі сектора Газа", — заявив Хагарі.

Крім цього, 1 листопада армія оборони Ізраїлю завдала удару по двох терористичних осередках на півдні Лівану. У ЦАХАЛі заявили, що один загін "Хезболли" готував атаку протитанковими керованими ракетами, а інший був групою бойовиків.

Ситуація в секторі Газа

Підрозділ Міноборони Ізраїлю, який займається координацією цивільних питань (COGAT), повідомив 1 листопада, що 61 вантажівка з гуманітарною допомогою переправилася сьогодні в Газу через контрольно-пропускний пункт Рафах із Єгиптом. У вантажівках "були їжа, вода і медикаменти".

Фото: COGAT

Уперше з початку війни Єгипет 1 листопада дозволив жителям Гази, які поранені, та особам з іноземними паспортами в'їхати на свою територію. За даними журналістів (на 16:30 за місцевим часом), 76 поранених палестинців і 335 іноземців або осіб із подвійним громадянством залишили сектор Гази і попрямували до Єгипту.

Нагадаємо, США та Ізраїль вивчають варіанти майбутнього Сектора Газа, включно із залученням американських військ, у разі знищення ЦАХАЛ терористів палестинського ісламістського руху ХАМАС. За інформацією журналістів, ідеться про створення миротворчих сил за зразком тих, що спостерігають за мирним договором між Єгиптом та Ізраїлем від 1979 року.

Також 1 листопада повідомлялося, що член Політбюро ХАМАС Газі Хамад заявив, що терористи із Сектора Гази повторюватимуть атаки на Ізраїль. Він повідомив, що так буде доти, доки існує ця країна. Мета нападів — "дати Ізраїлю урок".

Раніше ЗМІ з'ясували, що терористи ХАМАС володіють морським безпілотником, який могли використати під час атаки 7 жовтня. Тим часом стало відомо, що американська розвідка майже не стежила за радикалами в Секторі Газа: не вважала це пріоритетним завданням.