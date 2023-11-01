ХАМАС має в арсеналі підводний безпілотник Al-Asef: на що здатна торпеда (відео)

Морський дрон поєднує в собі риси торпеди та підводного безпілотника. Він має обмежений радіус дії і здатний проходити під водою на невеликій глибині, але незважаючи на це, експерти пропонують ставитися до цієї зброї серйозно.

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Палестинське угруповання ХАМАС продемонструвало рекламний відеоролик своєї керованої "торпеди" Al-Asef. Цю зброю місцевого виробництва вже використовували проти безлічі ізраїльських цілей, однак тепер широка публіка вперше отримала уявлення про зброю такого типу, яка перебуває на озброєнні терористів. Про це 1 листопада повідомили оглядачі Naval News.

Судячи з усього, пишуть автори матеріалу, це базовий напівзаглибний безпілотний підводний апарат (UUV). У носовій частині, ймовірно, розміщений найпростіший ударний детонатор для боєголовки невеликого розміру, яка управляється камерою типу go-pro, встановленою поруч із корпусом.

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Корпус Al-Asef металевий. Можливо, він зібраний з балонів з-під стисненого газу. Таким чином, це напівзаглибний безпілотний апарат, який може проходити під водою на невеликій глибині, і мова про справжній підводний безпілотник не йдеться.

Складної системи управління плавання в ньому немає, тому глибина занурення, найімовірніше, контролюється великими поверхнями в задній частині. Гребний гвинт і кожух, можливо, зняті зі старовинного водолазного рушія (DPV).

Поки що незрозуміло, чи використовуються в ньому акумулятори для приведення в рух, чи двигун внутрішнього згоряння, однак, судячи з усього, апарат оснащений таким самим бензиновим двигуном, що і БПЛА.

На відео дрон спускають на воду четверо водолазів із палестинської бригади "Аль-Кассама". За непідтвердженими даними, апарат було використано під час нападу на Ізраїль із Сектора Гази 7 жовтня 2023 року під керівництвом ХАМАС, який отримав назву операції "Повінь Аль-Акса". Судячи з наявних відеоматеріалів, було створено щонайменше два таких знаряддя, але, можливо, й більше.

"Отже, ХАМАС пропонує свій варіант такої зброї — торпеду з обмеженим радіусом дії. Подібна зброя, яка поєднує в собі риси торпеди та підводного безпілотника, створена Іраном і Північною Кореєю. Можливо, щось подібне є у ліванської "Хезболли" і єменського руху "Хуті". Усе це може вплинути", — зазначають експерти, додавши, що в будь-якому разі навіть до такого апарату, як Al-Asef, ставитимуться серйозно.

Раніше повідомлялося, що за даними Армії оборони Ізраїлю, бойовики ХАМАС використовували зброю, вироблену в Північній Кореї. Повідомлялося, що зброя з КНДР становить приблизно 10% усього арсеналу палестинських терористів.