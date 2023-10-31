Тунельна війна: ЦАХАЛ вступив у бій із бойовиками ХАМАС у підземному місті Гази

За словами Ріка Бреннана, голови регіонального управління ВООЗ, у Секторі Гази зараз "катастрофа поверх катастрофи". Він підкреслив, що потреби в галузі охорони здоров'я зростають, а здатність міжнародних організацій їх задовольнити швидко знижується.

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Ізраїль заявив у вівторок, 31 жовтня, що сили ЦАХАЛ атакували бойовиків ХАМАС усередині великої мережі тунелів ісламістів під Сектором Гази після того, як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відхилив заклики до припинення бойових дій, щоб полегшити гуманітарну кризу в палестинському анклаві. Про це повідомляє Reuters.

Як підкреслюють експерти агентства, тунелі є ключовою метою для Ізраїлю.

"За останній день об'єднані бойові сили ЦАХАЛу уразили приблизно 300 цілей, включно з протитанковими ракетними комплексами і ракетними пусковими установками під шахтами, а також військовими комплексами всередині підземних тунелів, що належать терористичній організації ХАМАС", — заявили в Силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Однак бойовики відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем, додали у відомстві.

"Солдати знищили терористів і направили військово-повітряні сили для нанесення ударів у режимі реального часу по цілях і терористичній інфраструктурі", — заявили в ЦАХАЛі.

Свідки повідомили, що в понеділок, 30 жовтня, ізраїльські сили атакували головну дорогу Сектора Газа з півночі на південь і саме місто Газа з двох напрямків. При цьому Ізраїль заявив, що звільнив із полону ХАМАС свого солдата — Орі Мегідіш, викрадену бойовиками ХАМАС 7 жовтня.

Озброєне крило ХАМАСу — бригади "Аль-Кассам" — заявили, що рано-вранці 31 жовтня бойовики зіткнулися з ізраїльськими силами, які "вторглися в південну вісь Гази". За інформацією бойовиків, вони у відповідь завдали ударів по двох ізраїльських танках і бульдозерах на північному заході Сектора Газа.

Reuters повідомляє, що агентство не змогло підтвердити цю інформацію. Ізраїльські військові також не надали негайних коментарів.

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Єдине, на чому наголошує агентство, так це на тому, що відносна обережність, з якою ізраїльські війська захоплювали й охороняли ділянки території в перші дні наземних операцій у Секторі Гази, контрастує з останніми трьома тижнями неослабних повітряних ударів по середземноморському анклаву, а також із попередніми наземними наступами Ізраїлю в цьому регіоні.

Ситуація із заручниками та постраждалими — що відомо

Озброєне ісламістське угруповання, що керує Сектором Гази, на ранок 31 жовтня звільнило чотирьох цивільних осіб із 239 заручників, яких, за інформацією Ізраїлю, було захоплено 7 жовтня. Передбачається, що багатьох із них утримують саме в мережі тунелів ХАМАС.

Органи охорони здоров'я Гази заявляють, що із 7 жовтня внаслідок ізраїльських нападів загинули 8 306 осіб, зокрема 3 457 неповнолітніх.

Офіційний Єрусалим не коментує інформацію про жертви серед цивільного населення Гази.

Зростаюча кількість загиблих викликала заклики США, головного союзника Ізраїлю, інших країн і ООН до паузи в бойових діях, щоб дозволити більшій кількості гуманітарної допомоги досягти анклаву.

"Заклики до припинення вогню — це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАСу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться", — заявив Нетаньягу в телевізійному виступі.

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У понеділок, 30 жовтня, ХАМАС опублікував відео, на якому видно трьох заручників, захоплених ісламістським рухом 7 жовтня.

"Жінки, яких Нетаньягу назвав Олена Трупаноб, Даніель Алоні та Рімон Кіршт, сиділи пліч-о-пліч біля голої стіни, й Алоні адресувала прем'єр-міністру гнівне послання. Нетаньягу засудив відео як "жорстоку психологічну пропаганду" і заявив, що наземна кампанія Ізраїлю створила можливості для порятунку заручників", — зауважили у виданні.

Військові фахівці підтвердили Reuters, що ізраїльські сили в наземному наступі просуваються повільно, почасти для того, щоб залишити відкритою можливість того, що бойовики ХАМАС вестимуть переговори про звільнення заручників.

Гуманітарна катастрофа в Секторі Газа — деталі

За даними представників ООН, наводить цифри агентство, понад 1,4 мільйона цивільного населення Гази, що становить загалом близько 2,3 мільйона осіб, залишилися без даху над головою.

"В обложений анклав прибуло значно менше вантажівок із гуманітарною допомогою, ніж необхідно, а цивільний порядок порушено: люди штурмують склади ООН у пошуках їжі", — констатує Reuters.

Крім того, ізраїльські військові заявили, що за останні дні вони завдали ударів по більш ніж 600 об'єктах бойовиків у Секторі Гази, зокрема там, де палестинське цивільне населення гостро потребує пального, продовольства і чистої води.

Гуманітарне управління ООН підтвердило, що подачу води трубопроводом з Ізраїлю в південну частину Гази було відключено в понеділок "з невідомих причин", і що оголошеного ремонту ще одного трубопроводу в центрі Гази не було проведено.

"На момент написання статті вода в Газу з Ізраїлю не подається", — повідомляє Гуманітарне управління ООН на своєму сайті.

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За словами співробітників міжнародної організації, внаслідок цього чотири центри розподілу допомоги ООН і сховище вийшли з ладу.

"Це катастрофа поверх катастрофи. Потреби в галузі охорони здоров'я зростають, а наша здатність задовольнити ці потреби швидко знижується", — заявив глава регіонального управління з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Рік Бреннан, повторивши міжнародні заклики до припинення вогню, щоб забезпечити можливість проведення масштабнішої гуманітарної операції.

Вантажівки з гуманітарною допомогою надходили в Газу з Єгипту минулого тижня через головний КПП "Рафах", що не межує з Ізраїлем. Він став основним пунктом доставки допомоги відтоді, як Ізраїль оголосив "тотальну блокаду" Гази після 7 жовтня.

Пізно ввечері в понеділок, 30 жовтня, Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій із ХАМАС у Секторі Гази і просуватиметься вперед у реалізації своїх планів зі знищення угруповання.

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Раніше Фокус повідомляв, що американський десантний корабель USS Bataan з підрозділами швидкого реагування морської піхоти на борту висунувся в бік східного Середземномор'я. У Білому домі зазначили, що морпіхи зможуть узяти участь в операціях з евакуації цивільних осіб із території Лівану та Ізраїлю.

Нагадаємо, Фокус писав, що після голосування в ООН щодо Гази в Ізраїлі скасували видачу віз представникам цієї міжнародної організації. Тим часом у США готуються до голосування щодо виділення допомоги ізраїльтянам: республіканці пропонують розділити фінансові пакети України та Ізраїлю.