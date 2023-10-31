"Ганьба через замовчування звірств": посол Ізраїлю присоромив ООН зіркою Давида (відео)

Ізраїль продовжить боротьбу з терористами ХАМАС, які діють як нацисти, заявив ізраїльський дипломат. Водночас він прийшов на засідання ООН з жовтою зіркою Давида, якою нацисти "позначали" євреїв за часів Другої світової війни.

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Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан прийшов на засідання міжнародної організації, причепивши на одяг жовту зірку Давида. Дипломат порівняв реакцію на напад ХАМАС з діями нацистів у Німеччині та заявив, що Ізраїль не припинить боротьбу з терористами. Про це опублікував допис з коротким відео у соцмережі X (раніше — Twitter).

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Ердан пояснив, що терористи ХАМАС — це нацисти, у відповідь на звірства яких ООН промовчала. Також нагадав, що ізраїльтяни після Голокосту поклялись, що "ніколи знову" не допустять винищення свого народу. Тому Армія оборони Ізраїлю не припинить вогонь і "ми продовжуватимемо до знищення ХАМАС, щоб такі жорстокості ніколи більше не повторилися".

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, 27 жовтня на Генеральній асамблеї ООН ухвалили резолюцію щодо війни в Ізраїлі. У резолюції закликали ЦАХАЛ припинити бойові дії проти терористів ХАМАС. Водночас "забули" згадати про дії ХАМАС, які 7 жовтня убили 1400 людей та ще 200 захопили в заручники.

На таблиці з результатами голосування видно, що Україна утрималась від голосування, а США голосували проти.

Голосування щодо резолюції ООН про Газу Фото: Пресслужба ООН

Тим часом незадовго до того була спроба ухвалити резолюції Радбезу ООН. Спершу на рішення наклав вето представник США, оскільки у тексті вкотре не згадали про атаку ХАМАС і право Ізраїлю на захист. Після цього було заблоковано резолюцію, яка містила потрібні тези — у цьому випадку до блокування долучились Китай, Росія та ОАЕ.

Після атаки ХАМАС 7 жовтня Армія Ізраїлю почала наземну операцію зі знищення терористів у Секторі Гази. Перші кілька тижнів тривала підготовка, під час якої завдавались ракетні удари по місцях базування ХАМАС. Коли наземна операція почалась, вперед рушили бронемашини ЦАХАЛ: ЗМІ повідомили про перерізання основної транспортної артерії Гази.

Нагадуємо, після голосування в ООН щодо Гази в Ізраїлі скасували видачу віз представникам цієї міжнародної організації. Тим часом у США готуються до голосування щодо виділення допомоги ізраїльтянам: республіканці пропонують розділити фінансові пакети України та Ізраїлю.