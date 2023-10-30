"Марна трата зусиль": як розвідка Ізраїлю вирішила, що вже можна не слухати ХАМАС, — NYT

Аналітики вважають, що саме зарозумілість ізраїльських політиків і чиновників служби безпеки призвела до того, що вони були впевнені у військовій і технологічній перевазі країни над бойовиками.

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Ізраїльська військова розвідка, а точніше її підрозділ 8200, який займається розвідкою сигналів, перестала слухати портативні рації бойовиків ХАМАС рік тому. Про це розповідає New York Times.

Слідом за нею, за інформацією NYT, це зробили шпигунські агентства США, які припинили збір інформації про угруповання, вважаючи, що Ізраїль зумів стримати загрозу з боку терористів. Згідно з великим звітом про провали ізраїльської розвідки, такі дії здавалися "марною тратою зусиль".

"Представники ізраїльської розвідки і національної безпеки, які переконали себе в тому, що ХАМАС не зацікавлений у війні, спочатку припускали, що це всього лише нічні навчання. Їхня думка тієї ночі (7 жовтня. — Ред.) могла бути іншою, якби вони слухали розмови по портативних раціях бойовиків ХАМАСа", — підкреслюється в матеріалі видання.

Після того, як бойові дії припинилися, ізраїльські солдати виявили на трупах деяких бойовиків ХАМАСу портативні рації — саме ті, які рік тому представники ізраїльської розвідки вирішили, що більше не заслуговують на спостереження.

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За словами трьох представників ізраїльського Міністерства оборони, майже до самого початку атаки ніхто не вірив, що ситуація настільки серйозна, щоб розбудити прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

"Незважаючи на витончену технологічну майстерність Ізраїлю в шпигунстві, бойовики ХАМАСу пройшли ретельну підготовку для нападу і практично залишалися непоміченими протягом щонайменше року. Бойовики, які були розділені на різні підрозділи з конкретними цілями, мали в своєму розпорядженні детальну інформацію про військові бази Ізраїлю і розташування кібуців", — зауважує NYT.

Що фіксує дослідження New York Times

Дослідження NYT, засноване на десятках інтерв'ю з ізраїльськими, арабськими, європейськими та американськими чиновниками, а також на огляді ізраїльських урядових документів і доказів, зібраних після рейду 7 жовтня, показує таке.

Представники ізраїльської служби безпеки витратили місяці, намагаючись попередити прем'єр-міністра Нетаньягу, що політична нестабільність, спричинена його внутрішньою політикою, послаблює безпеку країни і додає сміливості ворогам Ізраїлю. Однак прем'єр продовжував просувати свою політику.

"За словами ізраїльських чиновників, одного разу в липні він навіть відмовився зустрітися зі старшим генералом, який приїхав, щоб висловити попередження про загрозу, що ґрунтується на секретних розвідувальних даних", — пише видання.

Ізраїльські офіційні особи протягом багатьох років неправильно оцінювали загрозу, що виходить від ХАМАС, особливо напередодні нападу. Офіційна оцінка ізраїльської військової розвідки і Ради національної безпеки з травня 2021 року полягала в тому, що ХАМАС не був зацікавлений у нападі з Гази, що могло б спричинити руйнівну відповідь із боку Ізраїлю.

Віра Нетаньягу і високопосадовців ізраїльської служби безпеки в те, що Іран і "Хезболла", його найпотужніша проксі-сила, являють собою найсерйознішу загрозу Ізраїлю, відволікла увагу і ресурси від протидії ХАМАСу.

"Наприкінці вересня цього року високопоставлені ізраїльські чиновники заявили The Times, що вони занепокоєні тим, що найближчими тижнями або місяцями Ізраїль може піддатися нападу на кількох фронтах з боку підтримуваних Іраном угруповань ополченців, але не згадали про те, що ХАМАС розв'язує війну з Ізраїлем із Сектора Гази.

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Американські шпигунські агентства останніми роками практично припинили збір розвідувальної інформації про ХАМАС і його плани, вважаючи, що угруповання являє собою регіональну загрозу, з якою Ізраїль впорається самостійно.

Загалом, як вважають аналітики видання, саме зарозумілість ізраїльських політиків і чиновників служби безпеки призвела до того, що вони були впевнені у військовій і технологічній перевазі країни над ХАМАСом. І це дасть змогу тримати терористичне угруповання під контролем.

"Вони змогли обдурити наш аналіз, наші висновки і наше стратегічне розуміння", — заявив Еяль Хулата, радник із національної безпеки Ізраїлю з 2021-го до початку 2023 року.

Багато високопосадовців взяли на себе відповідальність, але лідер країни Нетаньягу цього не зробив. Після того як його офіс попросили прокоментувати цю статтю, пише The New York Times, вони розмістили в соцмережі X (Twitter) повідомлення, в якому звинуватили військові та розвідувальні служби в нездатності надати інформацію.

"За жодних обставин і на жодному етапі прем'єр-міністр Нетаньягу не попереджався про військові наміри з боку ХАМАС. Навпаки, оцінка всього ешелону безпеки, включно з главою військової розвідки і главою ШАБАК, полягала в тому, що ХАМАС був стриманий і шукав домовленості", — йдеться в повідомленні.

ШАБАК пообіцяв провести ретельне розслідування після війни. У ЦАХАЛі від коментарів відмовилися.

Що передувало

За словами трьох представників Міністерства оборони Ізраїлю, 24 липня два високопоставлені ізраїльські генерали прибули до Кнесету, парламенту Ізраїлю, щоб передати термінові попередження ізраїльським законодавцям.

Цього дня Кнесет мав остаточно схвалити одну зі спроб Нетаньягу обмежити судову владу Ізраїлю, що вразило ізраїльське суспільство і призвело до масових вуличних протестів і відставок із військових резервів. Наприклад, частина діючих пілотів ВПС Ізраїлю погрожувала відмовитися з'явитися на службу, якщо закон буде ухвалено.

Один із генералів, які прибули до Кнесету, глава Управління військової розвідки Армії оборони Ізраїлю Аарон Халіви, мав із собою суворо секретні документи, в яких докладно описувалися висновки співробітників розвідки про те, що політичні заворушення надають сміливості ворогам Ізраїлю.

"В одному документі йшлося про те, що лідери того, що ізраїльські офіційні особи називають "віссю опору" — Ірану, Сирії, ХАМАС, "Хезболли" і Палестинського ісламського джихаду — вважали, що це був момент слабкості Ізраїлю і час завдати удару. А лідер "Хезболли" Хасан Насралла, згідно з одним із документів, заявив, що необхідно готуватися до великої війни", — розповідає видання.

Брифінг генерала Халіви прийшли послухати тільки двоє членів Кнесету, а закон Нетаньягу ухвалили переважною більшістю голосів. З генералами прем'єр зустрічатися відмовився.

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Нагадаємо, Фокус писав, що ЗМІ повідомляли: РФ може виграти від затяжної війни в Ізраїлі. За словами експерта із зовнішньої політики РФ Ханни Нотте, події в Ізраїлі відволікають західних політиків і громадськість від війни в Україні.

Крім того, журналісти писали, що США пропонували Ізраїлю альтернативу наземному наступу на Сектор Гази. Американська влада, як повідомили журналісти Washington Post, вважає, що щільний міський ландшафт території та розгалужена мережа тунелів у Секторі Гази завадить ЦАХАЛу знищити ХАМАС.