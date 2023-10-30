"Пустая трата усилий": как разведка Израиля решила, что уже можно не слушать ХАМАС, — NYT

Аналитики считают, что именно высокомерие израильских политиков и чиновников службы безопасности привело к тому, что они были уверены в военном и технологическом превосходстве страны над боевиками.

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Израильская военная разведка, а точнее ее подразделение 8200, которое занимается разведкой сигналов, перестала слушать портативные рации боевиков ХАМАС год назад. Об этом рассказывает New York Times.

Вслед за ней, по информации NYT, это сделали шпионские агентства США, прекратившие сбор информации о группировке, полагая, что Израиль сумел сдержать угрозу со стороны террористов. Согласно обширному отчету о провалах израильской разведки, подобные действия казались "пустой тратой усилий".

"Представители израильской разведки и национальной безопасности, которые убедили себя в том, что ХАМАС не заинтересован в войне, первоначально предполагали, что это всего лишь ночные учения. Их мнение в ту ночь (7 октября. — Ред.) могло быть другим, если бы они слушали разговоры по портативным рациям боевиков ХАМАСа", — подчеркивается в материале издания.

После того, как боевые действия прекратились, израильские солдаты обнаружили на трупах некоторых боевиков ХАМАСа портативные рации — те самые, которые год назад представители израильской разведки решили, что больше не заслуживают наблюдения.

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По словам трех представителей израильского Министерства обороны, почти до самого начала атаки никто не верил, что ситуация настолько серьезна, чтобы разбудить премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Несмотря на изощренное технологическое мастерство Израиля в шпионаже, боевики ХАМАСа прошли тщательную подготовку для нападения и практически оставались незамеченными в течение как минимум года. Боевики, которые были разделены на различные подразделения с конкретными целями, располагали подробной информацией о военных базах Израиля и расположении кибуцев", — замечает NYT.

Что фиксирует исследование New York Times

Исследование NYT, основанное на десятках интервью с израильскими, арабскими, европейскими и американскими чиновниками, а также на обзоре израильских правительственных документов и доказательств, собранных после рейда 7 октября, показывает следующее.

Представители израильской службы безопасности потратили месяцы, пытаясь предупредить премьер-министра Нетаньяху, что политическая нестабильность, вызванная его внутренней политикой, ослабляет безопасность страны и придает смелости врагам Израиля. Однако премьер продолжал продвигать свою политику.

"По словам израильских чиновников, однажды в июле он даже отказался встретиться со старшим генералом, который приехал, чтобы высказать предупреждение об угрозе, основанное на секретных разведывательных данных", — пишет издание.

Израильские официальные лица в течение многих лет неправильно оценивали угрозу, исходящую от ХАМАС, особенно в преддверии нападения. Официальная оценка израильской военной разведки и Совета национальной безопасности с мая 2021 года заключалась в том, что ХАМАС не был заинтересован в нападении из Газы, что могло бы повлечь за собой разрушительный ответ со стороны Израиля.

Вера Нетаньяху и высокопоставленных представителей израильской службы безопасности в то, что Иран и "Хезболла", его самая мощная прокси-сила, представляют собой самую серьезную угрозу Израилю, отвлекла внимание и ресурсы от противодействия ХАМАСу.

"В конце сентября этого года высокопоставленные израильские чиновники заявили The Times, что они обеспокоены тем, что в ближайшие недели или месяцы Израиль может подвергнуться нападению на нескольких фронтах со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев, но не упомянули о том, что ХАМАС развязывает войну с Израилем из Сектора Газа.

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Американские шпионские агентства в последние годы практически прекратили сбор разведывательной информации о ХАМАС и его планах, полагая, что группировка представляет собой региональную угрозу, с которой Израиль справляется самостоятельно.

В целом, как считают аналитики издания, именно высокомерие израильских политиков и чиновников службы безопасности привело к тому, что они были уверены в военном и технологическом превосходстве страны над ХАМАСом. И это позволит держать террористическую группировку под контролем.

"Они смогли обмануть наш анализ, наши выводы и наше стратегическое понимание", — заявил Эяль Хулата, советник по национальной безопасности Израиля с 2021-го до начала 2023 года.

Многие высокопоставленные чиновники взяли на себя ответственность, но лидер страны Нетаньяху этого не сделал. После того как его офис попросили прокомментировать эту статью, пишет The New York Times, они разместили в соцсети X (Twitter) сообщение, в котором обвинили военные и разведывательные службы в неспособности предоставить информацию.

"Ни при каких обстоятельствах и ни на каком этапе премьер-министр Нетаньяху не предупреждался о военных намерениях со стороны ХАМАС. Напротив, оценка всего эшелона безопасности, включая главу военной разведки и главу ШАБАК, заключалась в том, что ХАМАС был сдержан и искал договоренности", — говорится в сообщении.

ШАБАК пообещал провести тщательное расследование после войны. В ЦАХАЛе от комментариев отказались.

Что предшествовало

По словам трех представителей Министерства обороны Израиля, 24 июля два высокопоставленных израильских генерала прибыли в Кнессет, парламент Израиля, чтобы передать срочные предупреждения израильским законодателям.

В этот день Кнессет должен был дать окончательное одобрение одной из попыток Нетаньяху ограничить судебную власть Израиля, что потрясло израильское общество и привело к массовым уличным протестам и отставкам из военных резервов. Например, часть действующих пилотов ВВС Израиля угрожала отказаться явиться на службу, если закон будет принят.

Один из прибывших в Кнессет генералов, глава Управления военной разведки Армии обороны Израиля Аарон Халивы, имел при себе строго секретные документы, в которых подробно описывались выводы сотрудников разведки о том, что политические беспорядки придают смелости врагам Израиля.

"В одном документе говорилось, что лидеры того, что израильские официальные лица называют "осью сопротивления" — Ирана, Сирии, ХАМАС, "Хезболлы" и Палестинского исламского джихада — считали, что это был момент слабости Израиля и время нанести удар. А лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, согласно одному из документов, заявил, что необходимо готовиться к большой войне", — рассказывает издание.

Брифинг генерала Халивы пришли послушать только два члена Кнессета, а закон Нетаньяху был принят подавляющим большинством голосов. С генералами премьер встречаться отказался.

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Напомним, Фокус писал, что СМИ сообщали: РФ может выиграть от затяжной войны в Израиле. По словам эксперта по внешней политике РФ Ханны Нотте, события в Израиле отвлекают западных политиков и общественность от войны в Украине.

Кроме того, журналисты писали, что США предлагали Израилю альтернативу наземному наступлению на Сектор Газы. Американские власти, как сообщили журналисты Washington Post, считают, что плотный городской ландшафт территории и разветвленная сеть туннелей в Секторе Газы помешает ЦАХАЛу уничтожить ХАМАС.