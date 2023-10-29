"Должны быть готовыми": экс-глава Моссад предположил, сколько еще продлится война с ХАМАС

Цель Иерусалима во время наземной операции в Секторе Газа — гарантии того, что нападение на Израиль никогда не повторится, заявил Зоар Палти. В будущем могут быть более масштабные действия со стороны ЦАХАЛ.

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Бывший глава разведки Моссад Зоар Палти убежден, что противостояние между Израилем и ХАМАС может затянуться на многие годы. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

По его словам, Израиль вряд ли будет ставить временные рамки ведения боевых действий, ведь ключевой вопрос совершенно в другом. Иерусалим хочет сделать все для того, чтобы нападение, которое случилось 7 октября, больше никогда не повторилось.

Важно

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На это может уйти несколько лет.

"Вторая интифада длилась три-четыре года. Мы должны быть готовыми тому, что и сейчас будет что-то похожее", – заявил Зоар Палти.

Отдельно бывший глава разведки отметил, что нынешняя операция ЦАХАЛ в Секторе Газа далеко не первая и не последняя. Далее могут быть более масштабные операции, во время которых армия Израиля будет пытаться выполнить поставленные задачи.

"За воздушными ударами и наземными рейдами последует еще более масштабная операция, однако и ею дело не закончится", — продолжил Зоар Палти.

К слову, 28 октября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в Газе. По его словам, командиры и солдаты ЦАХАЛ уже находятся на вражеской территории. Цель операции заключается в уничтожении боевиков и освобождении заложников.

"Наши командиры и солдаты, которые воюют на вражеской территории, знают, что за ними стоит нация и национальное руководство. Они полны решимости искоренить это зло из мира для нашего существования, а также для всего человечества", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября израильский премьер извинился за обвинения разведки за неспособность предотвратить войну. По его словам, он осознал, что не нужно было делать преждевременные выводы.