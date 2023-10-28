ХАМАС мог накопить продуктов и ракет со взрывчаткой на 3-4 месяца боев с Израилем, — NYT

В "метро Газы" боевики годами строили систему тоннелей. В них, по данным источников журналистов, хватит запасов для 35-40-тысячной армии ХАМАС.

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Боевики ХАМАС потратили годы, чтобы накопить топливо, провиант и медикаменты с оружием для ведения боевых действий. Все хранится в так называемом "метро Газы". Об этом сообщает The New York Times.

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Пока гражданские в Секторе Газа имеют сложности с едой, доступом к воде или медицине боевики остаются хорошо обеспеченными. Арабские и западные официальные лица говорят, что израильские военные уверены, что в километровых туннелях под Сектором Газа есть много ресурсов. ХАМАС годами строил сеть туннелей, где собрал почти все, что нужно для длительной борьбы. Израиль скоро может столкнуться с такой реальностью, пишут журналисты.

ХАМАС имеет сотни тысяч литров горючего как для транспортных средств, так и для ракет. Кроме этого боеприпасы, взрывчатку, материалы для ее создания, а также лекарства, воду и медикаменты. Для 35-40-тысячного войска ХАМАС, у них достаточно запасов для борьбы на 3-4 месяца, утверждает высокопоставленный чиновник Ливана.

В Секторе Газа назревает гуманитарная катастрофа Фото: The New York Times

Официальные лица, с которыми общались журналисты, говорят, что получили информацию о запасах ХАМАСа от гражданских, перехватов переговоров и других данных. Однако получить точные сведения об источниках снабжения ХАМАСа трудно. Вместе с тем ситуация с гражданским населением Газы ухудшается, поэтому возникает вопрос, несут ли ХАМАС хоть какую-то ответственность перед ними. Похоже, что гуманитарная катастрофа не влияет на боеспособность ХАМАС.

"ХАМАС имеет топливо, но у него другие приоритеты — обеспечить вентиляцию и воздух для своей туннельной системы, чтобы стрельбы ракетами, и обеспечивать командование и управление", — заявил подполковник Израиля Джонатан Конрикус.

Напомним, 28 октября СМИ писали, что новый спикер Палаты представителей Майкл Джонсон выступает против запроса Байдена на помощь Украине и Израилю.

Также сообщалось, что войска ЦАХАЛа с танками вошли на территорию Сектора Газа.