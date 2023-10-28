ХАМАС міг накопичити продуктів та ракет з вибухівкою на 3-4 місяці боїв з Ізраїлем, – NYT

В "метро Гази" бойовики роками будували систему тунелів. В них, за даними джерел журналістів, вистачить запасів для 35-40-тисячної армії ХАМАС.

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Бойовики ХАМАС витратили роки, щоб накопичити паливо, провіант та медикаменти зі зброєю для ведення бойових дій. Все зберігається в так званому "метро Гази". Про це повідомляє The New York Times.

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Поки цивільні в Секторі Гази мають складнощі з їжею, доступом до води чи медицини бойовики залишаються добре забезпеченими. Арабські та західні офіційні особи кажуть, що ізраїльські військові певні, що в кілометрових тунелях під Сектором Гази є багато ресурсів. ХАМАС роками розбудовував мережу тунелів, де зібрав майже все, що потрібно для тривалої боротьби. Ізраїль скоро може зіштовхнутись з такою реальністю, пишуть журналісти.

ХАМАС має сотні тисяч літрів пального як для транспортних засобів, так і для ракет. Окрім цього боєприпаси, вибухівку, матеріали для її створення, а також ліки, воду та медикаменти. Для 35-40-тисячного війська ХАМАС, в них достатньо запасів для боротьби на 3-4 місяці, стверджує високопоставлений чиновник Лівану.

У Секторі Гази назріває гуманітарна катастрофа Фото: The New York Times

Офіційні особи, з якими спілкувались журналісти, кажуть, що отримали інформацію про запаси ХАМАСу від цивільних, перехоплень переговорів та інших даних. Проте отримати точні відомості про джерела постачання ХАМАсу важко. Разом з тим ситуація з цивільним населенням Гази гіршає, тому постає питання, чи несуть ХАМАС бодай якусь відповідальність перед ними. Схоже, що гуманітарна катастрофа не впливає на боєздатність ХАМАС.

"ХАМАС має паливо, але в нього інші пріоритети — забезпечити вентиляцію та повітря для своєї тунельної системи, щоб стрільби ракетами, й забезпечувати командування та управління", — заявив підполковник Ізраїля Джонатан Конрікус.

Нагадаємо, 28 жовтня ЗМІ писали, що новий спікер Палати представників Майкл Джонсон виступає проти запиту Байдена на допомогу Україні та Ізраїлю.

Також повідомлялось, що війська ЦАГАЛу з танками увійшли на територію Сектора Гази.