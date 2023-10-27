Заинтересована сторона: РФ является участником нападения ХАМАС на Израиль, — Данилов

По словам секретаря СНБО, за три дня до нападения стало ясно, что количество атак на украинское киберпространство снизилось на 70%. Так, хакеры РФ занялись Израилем.

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Россия принимала прямое участие в нападении ХАМАСа на Израиль 7 октября. Об этом в интервью "24 каналу" сообщил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

"У нас есть даже техническое подтверждение того, что Россия принимала в этом непосредственное огромное участие. Я могу сказать, что центр, занимающийся кибербезопасностью при аппарате Совета нацбезопасности и обороны, отслеживает все атаки на нашу страну", — сказал он.

По его словам, за три дня до нападения в СНБО обратили внимание на то, что количество атак на украинское киберпространство снизилось на 70%.

"Мы проанализировали, куда переметнулись российские, скажем так, воинские части, причастные к атакам. Они перекинулись именно на Израиль", — сказал он.

Данилов сказал, что россияне принимали в нападении террористов непосредственное участие и являются заинтересованной стороной конфликта. Однако Кремлю не стоит радоваться из-за происходящих на Ближнем Востоке событий.

"Есть такая пословица: смеется тот, кто смеется последний. Я не думаю, что ему (президенту РФ Владимиру Путин, — ред.) нужно спешить со своими насмешками", — отметил Данилов.

Также напомним, что СМИ сообщали, что РФ может выиграть от затяжной войны в Израиле. По словам эксперта по внешней политике РФ Ханны Нотте, события в Израиле отвлекают западных политиков и общественность от войны в Украине.

Кроме того, журналисты писали, что США предлагали Израилю альтернативу наземному наступлению на сектор Газы. Американские власти, как сообщили журналисты Washington Post, считают, что плотный городской ландшафт территории и разветвленная сеть туннелей в секторе Газы помешает ЦАХАЛу уничтожить ХАМАС.