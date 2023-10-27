"Может потерять защиту": ХАМАС использует больницу в Газе как свою базу, — ЦАХАЛ (видео)

В Армии обороны Израиля заявили, что террористы используют медучреждение в качестве щита, что ставит под угрозу жизни жителей Газы.

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Террористическая организация ХАМАС использует больницу "Аль-Шифа" в городе Газа в качестве командно-контрольного центра. Об этом заявил в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает The Jerusalem Post.

Он также подтвердил наличие топлива в больницах Газы, поделившись двумя записанными разговорами жителей Газы на эту тему.

Хамас использует "Аль-Шифу" с ее 1500 койками и 4000 сотрудниками, а также другие стратегически важные и уязвимые места — больницы, мечети, центры UNRWA и т.д. — в качестве щита для своей сети подземных туннелей, пояснил Хагари. Кроме того, добавил он, конкретно в "Аль-Шифе" в различных отделениях находится часть командно-контрольного центра ХАМАС, осуществляющего ракетные обстрелы Израиля и другие террористические акции.

"Вход в туннели террористов ХАМАСа также находится внутри больничных палат", — сказал он. Из разных мест внутри больницы можно попасть в подземные туннели".

В настоящее время террористы свободно перемещаются по больнице "Аль-Шифа", — продолжил Хагари. Сотни террористов бежали в больницу, чтобы спрятаться после кровавой бойни 7 октября".

"ХАМАС ведет войну из больниц", — подчеркнул он, добавив, что это "не только ставит под угрозу жизни израильтян, но и использует ни в чем не повинных мирных жителей Газы в качестве живого щита".

В одном из записанных разговоров между двумя анонимами спикер Б спрашивает: "Где находится главный штаб бригад "Аль-Касам"? Спикер А отвечает: "Под комплексом "Аль-Шифа". Да, штаб руководства находится под комплексом "Аль-Шифа". Бани, комнаты штаба".

В другом записанном разговоре между двумя анонимными лицами один из собеседников говорит, что ХАМАС контролирует больницу и имеет топливо, а те, кто "имеет связи", могут привозить емкости с топливом и заправлять их.

"Когда медицинские учреждения используются в террористических целях, они могут потерять защиту от нападений", — отметил Хагари.

Кроме того, израильские СМИ со ссылкой на ЦАХАЛ публикуют 3D-визуализацию базы ХАМАС в больнице:

Напомним, 27 октября в ЦАХАЛ заявили о расширении наземной операции в Секторе Газа. Перед этим было существенно увеличено количество атак на позиции ХАМАС в Газе.

Ранее, 26 октября, ЦАХАЛ сообщил, что ночью состоялся танковый рейд в Секторе Газа.