Зацікавлена сторона: РФ є учасником нападу ХАМАС на Ізраїль, — Данілов

За словами секретаря РНБО, за три дні до нападу стало зрозуміло, що кількість атак на український кіберпростір знизилася на 70%. Так, хакери РФ зайнялися Ізраїлем.

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Росія брала пряму участь у нападі ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Про це в інтерв'ю "24 каналу" повідомив секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов.

"У нас є навіть технічне підтвердження того, що Росія брала в цьому безпосередню величезну участь. Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки на нашу країну", — сказав він.

За його словами, за три дні до нападу в РНБО звернули увагу на те, що кількість атак на український кіберпростір знизилася на 70%.

"Ми проаналізували, куди перекинулися російські, скажімо так, військові частини, причетні до атак. Вони перекинулися саме на Ізраїль", — сказав він.

Данілов сказав, що росіяни брали в нападі терористів безпосередню участь і є зацікавленою стороною конфлікту. Однак Кремлю не варто радіти через події, що відбуваються на Близькому Сході.

"Є таке прислів'я: сміється той, хто сміється останній. Я не думаю, що йому (президенту РФ Володимиру Путіну, — ред.) потрібно поспішати зі своїми глузуваннями", — зазначив Данілов.

Також нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що РФ може виграти від затяжної війни в Ізраїлі. За словами експерта із зовнішньої політики РФ Ханни Нотте, події в Ізраїлі відволікають західних політиків і громадськість від війни в Україні.

Крім того, журналісти писали, що США пропонували Ізраїлю альтернативу наземному наступу на Сектор Гази. Американська влада, як повідомили журналісти Washington Post, вважає, що щільний міський ландшафт території та розгалужена мережа тунелів у секторі Гази завадить ЦАХАЛу знищити ХАМАС.