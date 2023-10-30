"Пережила незбагненні жахи": в Ізраїлі офіційно підтвердили смерть 23-річної Шані Лук (фото)

Світ облетіло відео викрадення бойовиками ХАМАС дівчини, в якій пізніше впізнали художницю з Німеччини Шані Лук. Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ підтвердив, що її позбавили голови.

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23-річна ізраїльтянка німецького походження Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС, загинула. Це 30 жовтня підтвердила у соцмережах пресслужба Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

"Шані, яка була викрадена з музичного фестивалю, піддана тортурам та провезена по Газі терористами ХАМАС, пережила незбагненні жахи", — йдеться у повідомленні.

В ізраїльському МЗС заявили, що їхні серця розбиті.

"Нехай буде благословенною її пам’ять", — додала пресслужба.

Публікація пресслужби МЗС Ізраїлю Фото: Скриншот

Інформацію про смерть дівчини також опублікувала пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

"Відрубали голову": як померла Шані Лук

В інтерв’ю виданню WELT президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ описав обставини смерті заручниці ХАМАС Шані Лук.

"Її череп знайдено. Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли вони нападали, катували та вбивали ізраїльтян", — сказав він.

Лідер Ізраїлю виразив свої глибокі співчуття родині загиблої. Він додав, що ще приблизно 40 тіл залишаються неідентифікованими.

"Те, що ми бачили на кордоні між Газою та Ізраїлем, виходить далеко за рамки погрому. Ми побачили бійню. Ми бачили, як на вулицях текла кров. Ми бачили найжахливіші трагедії, які тільки можна уявити", — підкреслив Герцоґ.

Викрадення та смерть Шані Лук: що вже відомо

У мережі з’явилося відео нападу ХАМАС на музичний фестиваль в Ізраїлі, на якому бойовики утримують в машині дівчину. На кадрах було видно, що її нога травмована. Родичі впізнали у заручниці тату-художницю Шані Лук, яка приїхала в Ізраїль з Німеччини.

Фото Шані Лук

Згодом мати Шані Лук повідомила, що дівчина жива та перебуває у критичному стані в лікарні у Секторі Гази. Жінка розповіла, що у її доньки зламані ноги та руки.

30 жовтня мати та сестра художниці оголосили про її смерть. Повідомлялось, що ізраїльська пошукова служба ідентифікувала кістку основи черепа, без якої людина не може вижити.