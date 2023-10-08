Впізнали жінку, яка лежала в пікапі бойовиків ХАМАС із вивихнутою ногою (фото)

30-річну тату-художницю Шані Лук упізнали за татуюванням і дредами. Вона приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль на підтримку миру, родичі кажуть, що переживають жах, але сподіваються на хороші новини.

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Жінку, яку бойовики і ХАМАС демонстрували в кузові автомобіля, впізнали як 30-річну тату-художницю Шані Лук, яка приїхала до Ізраїлю з Німеччини. Про це повідомляє The Daily Mail.

Її схопили терористи під час музичного фестивалю на підтримку миру під час несподіваної атаки на ізраїльтян, що забрала життя 480 осіб. Ще приблизно 3200 дістали поранення.

Жінка, яка була в машині бойовиків

На раніше опублікованому відео дівчина лежала в машині, її нога була неприродно вивернута і, можливо, зламана. Терористи сиділи поруч, а радісний натовп прихильників бігав навколо і плював на неї.

Бойовики ХАМАС стверджували, що вона ізраїльська солдатка, проте минулої ночі її двоюрідна сестра Томасіна Вайнтрауб-Лук повідомляла журналістам, що родичі впізнали її за татуюванням та відмітною зачіскою — дредами.

Жінка, яка була в машині бойовиків

"Ми нічого не знаємо. Сподіваємося на хороші новини, це безумовно Шані. Вона приїхала на музичний фестиваль на підтримку миру. Це кошмар для нашої родини", — сказала родичка.

Жінка, яка була в машині бойовиків

Трагедія сталася на тлі найбільшої за пів століття атаки палестинських бойовиків. Нападники переміщалися сушею, морем і навіть на дельтапланах, щоб не бути виявленими.

Людей хапали просто на вулицях і везли в Газу, або вбивали на місці.

Бойовики запихають людей у машину

Музичний фестиваль, який відвідала туристка з Німеччини, став однією з перших цілей терористичного угруповання. За повідомленнями, десятки загинули на місці, багатьох взяли в полон.

Жінка в машині бойовиків ХАМАС Жінка в машині бойовиків ХАМАС

На ще одному відеозаписі, знятому на місці, де проходив горезвісний фестиваль, можна чути, як жінка просить про пощаду, коли озброєний чоловік відвозить її на мотоциклі.

Заручниця, яку захопили бойовики ХАМАС

Ім'я дівчини встановили — це 25-річна Ноа Аргамані, студентка, яка відвідала захід біля кордону Сектором Газа разом зі своїм другом.

25-річна студентка Ноа Аргамані

Ще одна дівчина, Естер Борочов, розповіла, що їй вдалося вижити, прикинувшись мертвою в автомобілі, після того, як один із бойовиків впритул розстріляв водія, який намагався допомогти дівчині.

Вулиці Ізраїлю

Тіла загиблих ізраїльтян лежали в осколках скла на вулицях міста Сдерот, що розташоване по сусідству із Сектором Гази.

"Я пішла, бачила безліч тіл терористів, цивільних, розстріляні автомобілі. Море тіл, у самому Сдероті, на дорогах, в інших місцях, купи тіл", — розповіла одна із постраждалих.

Нагадаємо, що в Ізраїлі могла загинути українка, ще двох громадян України шукають. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що захоплення заручників було однією з цілей вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль.