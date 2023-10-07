В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох громадян України шукають, – Зеленський

За словами президента, станом на вечір 7 жовтня з’ясовується доля трьох громадян України в Ізраїлі. Від ранку підтримується звʼязок з дипломатами та розвідкою.

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи терористичний напад на Ізраїль, повідомив, що наразі з’ясовується доля трьох громадян України в Ізраїлі. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян", – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні від ранку підтримується постійний звʼязок з українськими дипломатами, з розвідкою.

Відомо, що через загрозу українським громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України.

"Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось", – закликав Зеленський.

Атака бойовиків ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня із Сектору Гази ісламські бойовики ХАМАС завдали ракетних ударів по території Ізраїлю, загалом було випущено понад 2200 ракет. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та початок операції "Залізні мечі". Біля кордону з Сектором Гази в радіусі 80 кілометрів запровадили "особливу зону". Ізраїльська армія завдавала у відповідь удари по ісламських бойовиках.

Бойовики ХАМАС заявили, що почали вторгнення через жорстокість, з якою стикалися палестинці протягом десятиліть. Крім цього, вони назвали окупантами ізраїльських поселенців.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що винною в атаці бойовиків ХАМАС на Ізраїль є Росія. З його слів, терористи починають поводитися зухваліше через дії РФ в Україні.