В Израиле могла погибнуть украинка, еще двух граждан Украины ищут, — Зеленский

По словам президента, по состоянию на вечер 7 октября выясняется судьба трех граждан Украины в Израиле. С утра поддерживается связь с дипломатами и разведкой.

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя террористическое нападение на Израиль, сообщил, что сейчас выясняется судьба трех граждан Украины в Израиле. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня с утра поддерживается постоянная связь с украинскими дипломатами, с разведкой.

Известно, что из-за угрозы украинским гражданам, которые находятся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.

"Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило", — призвал Зеленский.

Атака боевиков ХАМАС на Израиль

7 октября из Сектора Газа исламские боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по территории Израиля, всего было выпущено более 2200 ракет. ЦАХАЛ объявил военное положение и начало операции "Железные мечи". У границы с Сектором Газа в радиусе 80 километров ввели "особую зону". Израильская армия наносила ответные удары по исламским боевикам.

Боевики ХАМАС заявили, что начали вторжение из-за жестокости, с которой сталкивались палестинцы на протяжении десятилетий. Кроме этого, они назвали оккупантами израильских поселенцев.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что виновной в атаке боевиков ХАМАС на Израиль является Россия. По его словам, террористы начинают вести себя более дерзко из-за действий РФ в Украине.