Сім'я повідомила про смерть викраденої в Ізраїлі 22-річної художниці Шані Лук (фото)

За даними журналістів, ізраїльська пошукова група Zaka виявила та ідентифікувала кістку основи черепа, без якої людина не може вижити.

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Родичі викраденої Шані Лук, ізраїльтянки німецького походження, оголосили про її смерть через три тижні після викрадення терористами ХАМАС на фестивалі електронної музики Nova. Про це повідомляє The Times of Israel.

Після викрадення з музичного фестивалю біля кібуца Рейм 7 жовтня, кадри з 22-річною художницею на вантажівці хамасівців облетіли заголовки світових інформаційних агентств.

Шані Лук Шані Лук

Загалом бойовики ХАМАС захопили щонайменше 200 заручників і вбили близько 1400.

Понад три тижні родичі дівчини сподівалися на те, що їй вдалося уникнути загибелі.

Але 30 жовтня її мати та сестра оголосили про смерть.

"На жаль, учора ми отримали звістку про те, що моєї доньки вже немає в живих", — сказала в інтерв'ю журналістам її мати Рікарда.

Сестра Аді також повідомила про трагічну звістку в Instagram.

Шані Лук

Точних обставин загибелі дівчини поки не з'ясовано, серед іншого невідомо, де знайшли її тіло.

Але, за даними ізраїльських ЗМІ, з родичами загиблої зв'язалися представники ізраїльської пошукової служби Зака.

Зазначається, що пошукова група виявила та ідентифікувала кістку основи її черепа, без якої людина не може вижити.

Після нападу бойовиків ХАМАС з'явилося відео, на якому вона лежала в кузові машини бойовиків. Не було зрозуміло, чи жива вона, проте згодом мати повідомила, що вона жива і перебуває в лікарні в Газі.

Шані Лук (праворуч) зі своєю двоюрідною сестрою

Загибель Шані Лук: "допомога" влади Німеччини

Дядько і тітка загиблої в ефірі німецького телебачення говорили, що зверталися до уряду Німеччини та що не були задоволені відповіддю влади.

"Ми засмучені тим, що федеральний уряд не відчуває своєї відповідальності. Одна людина з МЗС сказала нам, що в них немає часу на це, тому що вони зайняті оформленням квитків. Мене це вивело з себе", — пояснили родичі.

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Шані Лук — німкеня, але виросла в Ізраїлі. Вона опинилася серед сотень інших відвідувачів фестивалю, які нічого не підозрювали та загинули під час раптової атаки хамасівців. Загалом бойовики вбили близько 260 цивільних.

За даними німецьких ЗМІ, тату-художниця і пацифістка приїжджала до своєї бабусі в Равенсбург (округ Тюбінген, федеральна земля Баден-Вюртемберг), але тривалий час у Німеччині ніколи не жила.

Нагадаємо, що деяким учасникам фестивалю в Ізраїлі вдалося врятуватися від ХАМАС. Молоді люди протягом п'яти годин ховалися в лісі.

Також повідомлялося, що 30 жовтня ізраїльські танки зайшли на околиці Гази, а основна дорога перерізана.