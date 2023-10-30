Семья сообщила об смерти похищенной в Израиле 22-летней художницы Шани Лук (фото)

По данным журналистов, израильская поисковая группа Zaka обнаружила и идентифицировала кость основания черепа, без которой человек не может выжить.

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Родственники похищенной Шани Лук, израильтянки немецкого происхождения, объявили о ее смерти спустя три недели после похищения террористами ХАМАС на фестивале электронной музыки Nova. Об этом сообщает The Times of Israel.

После похищения с музыкального фестиваля возле кибуца Рейм 7 октября, кадры с 22-летней девушкой на грузовике хамасовцев облетели заголовки мировых информационных агентств.

Шани Лук Шани Лук

В общей сложности боевики ХАМАС захватили, как минимум, 200 заложников и убили около 1400.

Более трех недель родственники девушки надеясь на то, что ей удалось избежать гибели.

Но 30 октября ее мать и сестра объявили о смерти.

"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери уже нет в живых", — сказала в интервью журналистам ее мать Рикарда.

Сестра Ади также сообщила о трагическом известии в Instagram.

Шани Лук

Точные обстоятельства гибели девушки пока не выяснены, среди прочего неизвестно, где нашли ее тело.

Но, по данным израильских СМИ, с родственниками погибшей связались представители израильской поисковой службы Зака.

Отмечается, что поисковая группа обнаружила и идентифицировала кость основания ее черепа, без которой человек не может выжить.

После нападения боевиков ХАМАС появилось видео, на котором она лежала в кузове машины боевиков. Не было ясно, жива ли она, однако впоследствии ее мать сообщила, что она жива и находится в больнице в Газе.

Шани Лук (справа) со своей двоюродной сестрой

Гибель Шани Лук: "помощь" властей Германии

Дядя и тетя погибшей в эфире немецкого телевидения говорили, что обращались к правительству Германии и что не были довольны ответом властей.

"Мы расстроены тем, что федеральное правительство не чувствует своей ответственности. Один человек из МИД сказал нам, что у них нет времени на это, потому что они заняты оформлением билетов. Меня это вывело из себя", — объяснили родственники.

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Шани Лук — немка, но выросла в Израиле. Она оказалась среди сотен других ничего не подозревающих посетителей фестиваля, которые погибли во время внезапной атаки хамасовцев. В общей сложности боевики убили около 260 гражданских.

По данным немецких СМИ, тату-художница и пацифистка приезжала к своей бабушке в Равенсбург (округ Тюбинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг), но длительное время в Германии никогда не жила.

Напомним, что некоторым участникам фестиваля в Израиле удалось спастись от ХАМАС. Молодые люди на протяжении пяти часов прятались в лесу.

Также сообщалось, что 30 октября израильские танки зашли на окраины Газы, а основная дорога перерезана.