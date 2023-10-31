Саудівська Аравія привела армію в стан підвищеної готовності, — Bloomberg

Журналісти зазначають, що четверо саудівських солдатів загинули в бою в гірській провінції Джазан на кордоні з Єменом.

Related video

Армію Саудівської Аравії привели у стан підвищеної бойової готовності після зіткнень із воєнізованим угрупуванням із Ємену "Ансар Аллах"(хусити), яких підтримує Іран. Про це повідомляє агенство Bloomberg.

"Четверо саудівських солдатів загинули в бою з хуситами в гірській південно-західній провінції Джазан на кордоні з Єменом", — розповіли джерела видання.

Останній інцидент стався на тлі конфлікту Ізраїлю та ХАМАС, який посилює напругу в регіоні.

Хусити запустили крилаті ракети: деталі

Зіткнення на кордоні Ємену та Саудівської Аравії супроводжувались запуском хуситами крилатих ракет і безпілотників по Ізраїлю 19 жовтня, які, за словами Пентагона, були перехоплені американським есмінцем у Червоному морі.

Згідно зі слів джерел видання, одна з цих ракет також була перехоплена засобами ППО Саудівської Аравії та впала на територію країни.

Важливо

Між хуситами та армією Саудівської Аравії сталося бойове зіткнення, — Bloomberg

Конфлікт між Саудівською Аравією та хуситами: що відомо

За даними Bloomberg, до ескалації на Близькому Сході обидві сторони були близькі, щоб укласти мирну угоду.

Саудівська Аравія різко критикувала ізраїльські авіаудари по Газі, палестинському анклаву, яким керує ХАМАС. Уранці 7 жовтня бойовики ХАМАС, які дислокуються у Секторі Гази, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Тоді у Армії оборони Ізраїлю, ЦАХАЛ, заявили про проникнення бойовиків із Сектору Гази на територію країни. Крім цього, ймовірно, була спроба проникнути в країну через море в районі Ашкелону.

Нагадаємо, 10 травня з території Лівану в напрямку півдня Ізраїлю було випущено понад сотню ракет, у результаті чого жителі ізраїльських міст, які межують з Сектором Гази та Тель-Авіву, чули сигнали повітряної тривоги. По країні тоді було випущено понад 170 ракет.