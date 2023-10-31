Війна продовжиться: Нетаньягу категорично виключив припинення вогню до перемоги над ХАМАС

Ізраїльський лідер наголосив, що воюючи з бойовиками ХАМАС і угрупованнями, яких озброює і тренує Іран, Ізраїль воює з самими ворогами цивілізації.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу категорично виключив припинення вогню в Секторі Гази, оскільки це означатиме поразку ізраїльтян у війні проти терористів угруповання ХАМАС. За його словами, заклик зупинити військову операцію в Газі — це заклик до поразки перед тероризмом і варварством. Про це 31 жовтня повідомили в The Wall Street Journal.

В інтерв'ю виданню ізраїльський лідер заявив, що Ізраїль боротиметься доти, доки цю битву не буде виграно, тому припинення вогню не буде. Водночас Нетаньягу провів історичні паралелі та порівняв ситуацію в регіоні з подіями Другої світової.

"Так само як США не погодилися б на припинення вогню після нападу (японських військ) на Перл-Гарбор або після терористичної атаки 11 вересня 2001 року, Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій із ХАМАС після атаки бойовиків 7 жовтня", — заявив прем'єр.

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Він також згадав Іран, назвавши його творцем "осі терору" на Близькому Сході, оскільки Тегеран, на думку Нетаньягу, озброює і тренує бойовиків ХАМАС у Газі, організацію "Хезболла" в Лівані, хуситів у Ємені та "інші терористичні формування на Близькому Сході та за його межами".

"Б'ючись із ХАМАС і угрупованнями Ірану, Ізраїль бореться із самими ворогами цивілізації", — наголосив ізраїльський лідер.

Раніше повідомлялося, що американський десантний корабель USS Bataan з підрозділами швидкого реагування морської піхоти на борту висунувся в бік східного Середземномор'я. У Білому домі зазначили, що морпіхи зможуть узяти участь в операціях з евакуації цивільних осіб із території Лівану та Ізраїлю.