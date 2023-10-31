Война продолжится: Нетаньяху категорически исключил прекращение огня до победы над ХАМАС

Израильский лидер подчеркнул, что сражаясь с боевиками ХАМАС и группировками, которых вооружает и тренирует Иран, Израиль сражается с самими врагами цивилизации.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически исключил прекращение огня в Секторе Газа, поскольку это будет означать поражение израильтян в войне против террористов группировки ХАМАС. По его словам, призыв остановить военную операцию в Газе — это призыв к поражению перед терроризмом и варварством. Об этом 31 октября сообщили в The Wall Street Journal.

В интервью изданию израильский лидер заявил, что Израиль будет бороться до тех пор, пока эта битва не будет выиграна, поэтому прекращения огня не будет. При этом Нетаньяху провел исторические параллели и сравнил ситуацию в регионе с событиями Второй мировой.

"Так же как США не согласились бы на прекращение огня после нападения (японских войск) на Перл-Харбор или после террористической атаки 11 сентября 2001 года, Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС после атаки боевиков 7 октября", — заявил премьер.

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Он также упомянул Иран, назвав его создателем "оси террора" на Ближнем Востоке, поскольку Тегеран, по мнению Нетаньяху, вооружает и тренирует боевиков ХАМАС в Газе, организацию "Хезболла" в Ливане, хуситов в Йемене и "другие террористические формирования на Ближнем Востоке и за его пределами".

"Сражаясь с ХАМАС и группировками Ирана, Израиль сражается с самими врагами цивилизации", — подчеркнул израильский лидер.

Ранее сообщалось, что американский десантный корабль USS Bataan с подразделениями быстрого реагирования морской пехоты на борту выдвинулся в сторону восточного Средиземноморья. В Белом доме отметили, что морпехи смогут принять участие в операциях по эвакуации гражданских лиц с территории Ливана и Израиля.