"От 30 до 40 тысяч бойцов": террористы ХАМАС прячутся в большом подземном городе, — эксперт

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман сказал, что в этом подземном городе находится от 30 до 40 тысяч бойцов ХАМАС. Вместе с ними семьи и обслуживающий персонал.

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Сейчас Израиль проводит ограниченные военные операции на территории Сектора Газа, чтобы нейтрализовать военную структуру ХАМАС. Однако он может начать и полномасштабное вторжение. Об этом в интервью "24 каналу" сообщил бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман.

По его словам, боевики террористической организации прячутся в настоящем подземном городе под Газой. Их убежища протягиваются на сотни километров. У террористов есть бункеры, туннели и даже служебные помещения.

Мил-Ман сказал, что в этом подземном городе находится от 30 до 40 тысяч бойцов ХАМАС.

"Также вместе с ними их семьи и обслуживающий персонал, и все вместе они составляют количество до 80–100 человек", — сказал дипломат.

Он отметил, что всю эту инфраструктуру Армия обороны Израиля должна ликвидировать. Так, нужно уничтожить склады с оружием, парашютные планеры, небольшие лодки. Эту задачу ЦАХАЛ может выполнить, но нужно много времени. Для Израиля жизнь каждого военнослужащего дорога. С другой стороны, боевики готовы погибнуть сами и убить кого угодно за свою идею.

"Уже несколько дней продолжается тактическая операция и есть двое раненых солдат ЦАХАЛ и ликвидированы десятки боевиков ХАМАС. Если так будет продолжаться, это хороший результат ", – сказал Аркадий Мил-Ман.

Аркадий Мил-Ман об операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Напомним, что 30 октября СМИ сообщили, что бронетанковые части израильской армии зашли на окраину Газы после объявления о начале наземной операции несколько дней назад. Войска перерезали важную дорогу с севера на юг. Очевидцы говорят, что в Зайтунском районе были замечены танки, которые перекрыли дорогу Салах-ад-Дин. Утверждается, что военные открывают огонь, если какая-то машина будет проезжать мимо.