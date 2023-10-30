Эскалация на Ближнем Востоке: корабль ВМС США Bataan направился в восточное Средиземноморье (фото)

Подразделения быстрого реагирования морской пехоты США будут располагаться ближе к территории Израиля и Ливана и смогут проводить операции по эвакуации гражданских.

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Силы быстрого реагирования морской пехоты США направляются в восточное Средиземноморье на фоне опасений, что война в Газе перерастет в региональный конфликт, сообщил 30 октября телеканал CNN.

Журналисты со ссылкой на официальные лица пишут, что 26-е подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели начало движение к Суэцкому каналу. В настоящее время американский корабль находится в водах Красного моря и, как ожидается, вскоре пройдет в восточную часть Средиземного моря.

В результате маневра американские подразделения быстрого реагирования морской пехоты расположатся ближе к Ливану и Израилю, отметили обозреватели. При этом предполагается, что морпехи смогут провести операцию по эвакуации гражданских лиц с территории Ливана.

Десантный корабль USS Bataan. Источник: Wiki Авиация на корабле USS Bataan Авиация на корабле USS Bataan. Источник: Wiki Подразделения морской пехоты на корабле USS Bataan. Источник: Wiki Подразделения морской пехоты на корабле USS Bataan. Источник: Wiki Подразделения морской пехоты на корабле USS Bataan

В этой связи в Белом доме заявили, что не планировать возможную эвакуацию американских граждан с Ближнего Востока, включая Израиль и Ливан, было бы неосмотрительно и безответственно. А представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что план по эвакуации находится сейчас в процессе реализации.

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Ранее сообщалось, что по информации The New York Times израильские военные отказались от полномасштабной сухопутной операции в Газе после консультации с Пентагоном. Предположительно, было принято решение осуществить более узконаправленную и поэтапную операцию для выявления уязвимых мест ХАМАС.