Израиль отказался от полномасштабной операции в Газе по согласованию с США, — NYT

Обозреватели предположили, что израильское военное руководство прислушалось к советам главы Пентагона Ллойда Остина и решило ограничиться более узконаправленной и поэтапной операцией для выявления уязвимых мест ХАМАС.

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Израильские военные не будут проводить полномасштабную сухопутную операцию в Секторе Газа и вместо этого ограничатся несколькими небольшими. Такое решение было принято после согласования вопроса с Соединенными Штатами, сообщили 28 октября в The New York Times.

"Первоначальное решение о проведении ограниченных наземных вторжений, а не полномасштабного вторжения, по-видимому, соответствует указаниям высокопоставленных американских военных чиновников", — пишут журналисты.

Таким образом ситуация представляет собой сценарий, который ранее предложил министр обороны США Ллойд Остин.

Между тем в Белом доме уточнили, что пока трудно сказать, как в конечном итоге поступит Израиль, поскольку увеличение числа авиаударов и расширение наземных вторжений за последние три дня указывают на более агрессивную позицию. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бойцы ЦАХАЛ 27 октября вошли в Сектор Газа, чтобы начать "второй этап войны", хотя он и не назвал этот шаг вторжением.

Также в Администрации американского президента Джо Байдена отметили, что на данный момент вторжение израильских сухопутных войск в анклав является менее масштабным и более узконаправленным, чем то, что первоначально израильские военные чиновники описали главе Пентагона.

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Есть предположение, что израильское командование прислушалось к советам Остина и доработали свой план наземной операции против боевиков ХАМАС. Например, американские военные обращали внимание на неготовность израильских коллег и на недостижимость выполнения боевых задач, где палестинские боевики располагает сложной сетью туннелей под густонаселенными районами.

Кроме того, по мнению американских чиновников, на планирование Израилем военных действий также повлияли последствия широкомасштабной операции на будущие возможные переговоры о заложниках. Не исключено и то, что политические и военные лидеры Израиля разделились во мнениях относительно того, как, когда и даже стоит ли вторгаться в Сектор Газа.

Поэтому Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, когда небольшие разведывательные подразделения продвигаются в Газу, чтобы обнаружить боевиков ХАМАС, вступить с ними в столкновение и определить их уязвимые места.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаньяху принес извинения за свое более раннее заявление, в котором он возложил вину на службы безопасности страны за неспособность предотвратить масштабную террористическую атаку ХАМАС 7 октября. По его словам, ему стоило поддерживать, а не обвинять сотрудников спецслужб.