Не в пріоритеті: розвідка США майже не стежила за бойовиками ХАМАС, – WSJ

ЦРУ має бюджет близько 90 млрд доларів, але попри це вони не можуть мати очі та вуха всюди, сказали журналістам колишні та чинні співробітники розвідуправління.

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Розвідувальні служби США практично припинили шпигувати за бойовиками ХАМАС та іншими палестинськими групами. Ресурси були направлені на полювання за лідерами Аль-Каїди, а потім Ісламської Держави. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Офіційні особи США сказали журналістам, що Штати не бачили загрози в бойовиках ХАМАС для національної безпеки. До того ж вони були зосереджені на інших місіях. Вашингтон поступився відповідальністю Ізраїлю, бо були переконані в їхній здатності виявити будь-яку загрозу. Один з чиновників сказав, що це мало бути вдалою ставкою.

Проте вторгнення ХАМАС 7 жовтня все змінило. Деякі з офіційних осіб кажуть, що США неправильно оцінили загрозу ХАМАС, оскільки з початку бойових дій загинуло понад 30 громадян США, а ще 10 безвісти зникли.

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"З точки зору провалів розвідки, які насправді здебільшого лежать на Ізраїлі, я вважаю, що ми також повинні розділити провину за пропуск цієї події", — сказав Марк Полімеропулос, колишній офіцер з операцій ЦРУ з великим досвідом боротьби з тероризмом.

Колишні та нинішні співробітники ЦРУ кажуть, що розвідка мала кількох аналітиків, які відстежували події в Секторі Гази перед нападом. Проте більшою мірою вони покладались на Ізраїль. В адміністрації Джо Байдена стверджують, що ні ізраїльська, ні американська розвідка не попереджали про рейд бойовиків.

На початку 2023 року директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав про зростання напруженості та можливе насильство між Ізраїлем та палестинцями, але панувала думка, що Близький Схід ще не готовий до війни.

У виданні зазначають, що попри бюджет в 90 млрд доларів і репутацію, що всюди є "очі та вуха" американської розвідки, розвідка США має визначати пріоритет цілей. Зараз більше ресурсів зосереджено на Китаї та менше на Близькому Сході.

"Реальність така, що у вас немає ресурсів збору, які можна використовувати по всьому світу. Ми повинні покладатися на партнерів у тих сферах, де, на нашу думку, ми можемо трохи ризикувати", — сказав колишній чиновник з боротьби з тероризмом.

ХАМАС не був у низу списку загроз для США, але і не був у першій половині загроз.

Нагадаємо, 1 листопада в МЗС України заявили, що із Сектора Гази готують евакуацію 358 українців, серед яких переважно жінки та діти.

31 жовтня в Ємені офіційно вступили у війну проти Ізраїлю. Генерал Яхья ас-Сарі заявив, що по обʼєктах на території Ізраїлю завдано ракети та БПЛА.