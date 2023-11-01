Введуть міжнародних миротворців: США та Ізраїль шукають спосіб заспокоїти ХАМАС у Секторі Гази, — ЗМІ

Американські джерела запевняють, що перемовини щодо долі Сектору Гази перебувають на ранній стадії. Впевнені, що територію не віддадуть під контроль Ізраїлю і там не пануватиме ХАМАС.

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Урядовці США та Ізраїлю спільно напрацювали кілька варіантів завершення війни з терористами у Секторі Гази. Серед запропонованих варіантів — введення групи міжнародних миротворців або багатонаціональних сил, у складі яких будуть американські військові. Про деталі перемовин між країнами-союзниками розповіло видання Bloomberg.

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Bloomberg посилається на анонімні джерела, утаємничені у деталі перемовин США та Ізраїлю. Джерела стверджують, що для Сектору Гази пропонують три варіанти майбутнього:

Введення багатонаціональних сил, до складу яких, серед інших, увійдуть американці. Введення миротворчих сил, схожих на ті, які використовували для розмежування сторін, що воюють, під час війни Ізраїлю та Єгипту із 70 рр. минулого століття. Передавання Сектору Гази під тимчасовий контроль ООН.

Вказується, що ці варіанти можуть бути задіяні у випадку, якщо Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зможе витіснити терористів ХАМАС з Сектору Гази. Їх розробка відбувалась "терміново" у зв'язку з наземною операцією, яку мали почати ізраїльтяни.

Наразі перемовини щодо Гази відбувають на "ранній стадії", зазначили джерела. Водночас американські урядовці називають запропоновані варіанти "передчасними та малоймовірними". Журналісти Bloomberg навели цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена, який вважає, що Газою не може керувати ні ХАМАС, ні Ізраїль.

"Ми не можемо повернутися до статус-кво, коли ХАМАС керує Газою. Ми також не можемо допустити — і ізраїльтяни самі починають із цієї пропозиції — щоб Ізраїль керував або контролював Газу", — сказав він.

Війна в Ізраїлі — деталі

Напередодні стало відомо про ще один "концептуальний план", який створили в ізраїльському уряді. Згідно з оприлюдненими документами, планували Єгипту прийняти у себе усіх 2,3 млн палестинців — вони мали б оселитись на території Синайського півострова.

На оприлюднення плану відразу відреагували єгипетські урядовці. Прем'єр-міністр виїхав на Синай і заявив, що з цією землею у єгиптян пов'язано багато спогадів, тому вони не дозволять розв'язувати чужі проблеми їхнім коштом.

Тим часом Генасамблея ООН прийняла резолюцію, у якій висловила глибоку стурбованість щодо долі палестинців у Секторі Гази. При цьому не згадали про півтори тисячі ізраїльтян, убитих терористами ХАМАС, які отаборились у цьому секторі. Представник Ізраїлю в ООН причепив до одягу жовту зірку Давида, щоб показати ставлення міжнародної організації до смерті євреїв.

Між тим у Росії в Дагестані ледь не відбулись єврейські погроми. РосЗМІ повідомили, що півтори тисячі дагестанців прорвались на злітну смугу у Махачкалі і намагались відшукати там громадян Ізраїлю.

У Секторі Гази 28-30 жовтня почалась наземна операція ЦАХАЛ, заявило командування ізраїльської армії. Вперед рушили колони бронемашин, які перерізали основну транспортну артерію міста.

Водночас територія Ізраїлю опинилась під обстрілом Ємену: з території цієї країни запустили ракети, які пролетіли через весь Аравійський півострів, подолали повітряний простір над Об'єднаними Арабськими Еміратами та потрапили під удар ізраїльських сил ППО.

Нагадуємо, ЗМІ розповіли про український дітей, яких через російське вторгнення опинились в Ізраїлі. Вказується, що діти хотіли б повернутись додому. Між тим Конгрес США планує виділити допомогу Ізраїлю, але відкладає розв'язання питання щодо України: президента Джо Байден готовий відреагувати на таке рішення сенаторів.