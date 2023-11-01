Введут международных миротворцев: США и Израиль ищут способ успокоить ХАМАС в Секторе Газа, — СМИ

Американские источники уверяют, что переговоры о судьбе Сектора Газа находятся на ранней стадии. Уверены, что территорию не отдадут под контроль Израиля и там не будет господствовать ХАМАС.

Related video

Чиновники США и Израиля совместно наработали несколько вариантов завершения войны с террористами в Секторе Газа. Среди предложенных вариантов — введение группы международных миротворцев или многонациональных сил, в составе которых будут американские военные. О деталях переговоров между странами-союзниками рассказало издание Bloomberg.

Важно

Остин и Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить один пакет помощи Украине и Израилю

Bloomberg ссылается на анонимные источники, посвященные в детали переговоров США и Израиля. Источники утверждают, что для Сектора Газа предлагают три варианта будущего:

введение многонациональных сил, в состав которых, среди прочих, войдут американцы; введение миротворческих сил, похожих на те, которые использовали для разграничения воюющих сторон во время войны Израиля и Египта с 70 гг. прошлого века; передача Сектора Газа под временный контроль ООН.

Указывается, что эти варианты могут быть задействованы в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сможет вытеснить террористов ХАМАС из Сектора Газа. Их разработка происходила "срочно" в связи с наземной операцией, которую должны были начать израильтяне.

Сейчас переговоры по Газе проходят на "ранней стадии", отметили источники. В то же время американские чиновники называют предложенные варианты "преждевременными и маловероятными". Журналисты Bloomberg привели цитату госсекретаря США Энтони Блинкена, который считает, что Газой не может управлять ни ХАМАС, ни Израиль.

"Мы не можем вернуться к статус-кво, когда ХАМАС руководит Газой. Мы также не можем допустить — и израильтяне сами начинают с этого предложения — чтобы Израиль управлял или контролировал Газу", — сказал он.

Война в Израиле — детали

Накануне стало известно о еще одном"концептуальном плане", который создали в израильском правительстве. Согласно обнародованным документам, планировали Египту принять у себя всех 2,3 млн палестинцев — они должны были бы поселиться на территории Синайского полуострова.

На обнародование плана сразу отреагировали египетские чиновники. Премьер-министр выехал на Синай и заявил, что с этой землей у египтян связано много воспоминаний, поэтому они не позволят решать чужие проблемы за их счет.

Тем временем Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой выразила глубокую обеспокоенность по поводу судьбы палестинцев в Секторе Газа. При этом не упомянули о полутора тысячах израильтян, убитых террористами ХАМАС, расположившихся в этом секторе. Представитель Израиля в ООН прикрепил к одежде жёлтую звезду Давида, чтобы показать отношение международной организации к смерти евреев.

Между тем в России в Дагестане едва не состоялись еврейские погромы. РосСМИ сообщили, что полторы тысячи дагестанцев прорвались на взлетную полосу в Махачкале и пытались отыскать там граждан Израиля.

В Секторе Газа 28-30 октября началась наземная операция ЦАХАЛ, заявило командование израильской армии. Вперед двинулись колонны бронемашин, которые перерезали основную транспортную артерию города.

В то же время территория Израиля оказалась под обстрелом Йемена: с территории этой страны запустили ракеты, которые пролетели через весь Аравийский полуостров, преодолели воздушное пространство над Объединенными Арабскими Эмиратами и попали под удар израильских сил ПВО.

Напоминаем, СМИ рассказали об украинском детей, которые из-за российского вторжения оказались в Израиле. Указывается, что дети хотели бы вернуться домой. Между тем Конгресс США планирует выделить помощь Израилю, но откладывает решение вопроса по Украине: президента Джо Байден готов отреагировать на такое решение сенаторов.