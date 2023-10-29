Попытки нанести вред гражданам: в Иерусалиме отреагировали на столкновения в Дагестане

По информации МИД и канцелярии премьер-министра, Израиль крайне серьезно относится к происходящему в Махачкале. Представитель службы безопасности добавил, что израильтяне находятся под охраной и улетят при первой же возможности.

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В Израиле прокомментировали события, которые произошли в международном аэропорту Махачкалы. От российской стороны ожидают обеспечения безопасности для граждан другой страны. Об этом сообщает The Times of Israel 29 октября.

Отмечается, что канцелярия премьер-министра Израиля и Министерство иностранных дел выразили надежду, что российские правоохранительные органы будут эффективно выполнять свою работу и обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев, которые могли прибыть в Россию.

"Израиль серьезно относится к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было", — говорится в заявлении.

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Также в израильских ведомствах призвали сделать все для того, чтобы упокоить участников беспорядков, которые выступили против прибытия граждан другой страны в Дагестан.

Отдельно по этому поводу дал комментарий журналистам анонимный представитель израильской службы безопасности. Он отметил, что в аэропорту Махачкалы сейчас находится определенное количество израильтян и евреев. Их поместили под охрану, чтобы никто не пострадал от действий протестующих.

"Мы работаем над тем, чтобы они вылетели стыковочным рейсом в Москву, как только это позволят условия", — говорится в сообщении.

Беспорядки в Махачкале: новые детали

По данным местных Telegram-каналов ситуация накалилась и началось применение оружия на территории аэропорта. Более того, самолет с гражданами Израиля уже якобы улетел из Махачкалы, однако официальных комментариев по этому поводу не прозвучало.

Telegram-каналы сообщают о стрельбе в аэропорту Махачкалы Фото: Скриншот

В Росавиации сообщили о том, что аэропорт Махачкалы не будет принимать самолеты ближайшую неделю из-за накалившегося конфликта.

"Согласно изданному NOTAM, аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 МСК 29 октября по (предварительно) 02.59 МСК 06 ноября 2023 года", — говорится в сообщении.

Более того, сотрудники правоохранительных органов якобы освободили аэродром от несанкционированно проникших граждан.

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республике Дагестан сообщило, что было возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

"В связи с массовыми беспорядками на территории аэропорта "Уйташ" в СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1,2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)", — говорится в сообщении.

Санкции этой статьи предусматривают лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В МВД напомнили, что в аэропорту работает видеонаблюдение, поэтому личности тех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский также не обошел стороной беспорядки в Дагестане. По его словам, ненависть к другим нациям для России вполне привычные вещи и удивляться этому не стоит. Подобные нарративы, как отметил далее глава государства, ежедневно произносятся пропагандистами на телевидении, экспертами, а также властями.

"Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть — это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы все должны вместе противостоять ненависти", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 29 октября сообщалось, что в Дагестане жители начали штурмовать аэропорт из-за рейса, в котором якобы находились "беженцы из Израиля". Некоторые из протестующих выбежали на взлетную полосу с самолетом. Также они останавливали все автомобили, которые пытались покинуть территорию аэропорта. Местные власти после этого начали глушить интернет по всей территории аэропорта, чтобы не дать участникам беспорядков координировать дальнейшие действия.