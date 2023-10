Сорос выделил на поддержку протестов против Израиля 15 млн долларов, — СМИ

По информации журналистов, финансирование деятельности активистов осуществлялась через благотворительную организацию Tides Center. За эти средства проводились митинги палестинских "правозащитных групп", которые выступали против действий Израиля после 7 октября.

Related video

Организации подконтрольные американскому миллиардеру Джорджу Соросу оказывают финансовую поддержку активистам, выступающим на митингах против Израиля. Таким образом различные некоммерческие организации, поддерживающие действия ХАМАС получили с 2016 года 15 млн долларов. Об этом 28 октября сообщили журналисты The New York Post.

Обозреватели пишут, что согласно данным фонда Open Society Foundations организации Сороса выделила 13,7 млн долларов через благотворительную НКО Tides Center, которая якобы утверждает, что палестинцы являются жертвами "израильских колонизаторов".

Среди бенефициаров Tides — организация Adalah Justice Project, которая 7 октября разместила в Instagram фотографию бульдозера, сносящего часть израильского пограничного забора.

"Израильские колонизаторы полагали, что смогут на неопределенное время заточить два миллиона человек в тюрьму под открытым небом… Ни одна клетка не останется без ответа", — говорится в комментарии.

Важно

Палестинка пожаловалась на бедность в Газе в аксессуарах от Rolex и Chanel, — СМИ (фото)

Среди других поддерживаемых Соросом палестинских "правозащитных групп", члены которых извергали ненависть на митингах после 7 октября — американская организация Jewish Voice for Peace и If Not Now, получившие 650 тыс. и 400 тыс. долларов соответственно. Обе организации выступили спонсорами митинга в Брайант-парке, а их члены были среди протестующих, собравшихся 18 октября у комплекса Капитолия США, пишут журналисты.

"Джордж Сорос и его сын Алекс давно поддерживают самые радикальные организации по всей планете, в том числе и организации, выступающие за ХАМАС, которые поддерживают самые отвратительные действия. Мы призывали Сороса прекратить финансирование, но он, похоже, полон решимости продолжать поддерживать антисемитские организации, которые стремятся уничтожить западную цивилизацию", — заявил вице-президент исследовательской группы Media Research Center Дэн Шнайдер.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября присутствовал на митинге в поддержку палестинцев. Он призвал граждан Турции осудить боевые действия Израиля в Секторе Газа и заявил, что Анкара намерена объявить Израиль "военным преступником".