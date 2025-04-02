Нетаньяху поедет в Венгрию, игнорируя ордер на арест, выданный Международным уголовным судом

Будучи одним из основателей МУС, Венгрия теоретически обязана арестовывать и выдавать любого человека, на которого имеется ордер суда, однако премьер-министр Виктор Орбан, направляя приглашение, ясно дал понять, что Венгрия не будет выполнять это решение.

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Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 апреля начинает четырехдневный визит в Венгрию, игнорируя ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в связи с обвинениями в военных преступлениях в секторе Газа.

Венгрия теоретически должна была его арестовать, однако Виктор Орбан дал понять, что этого не будет.

Нетаньяху должен встретиться с Орбаном перед пресс-конференцией вскоре после того, как его самолет приземлится в Будапеште.

В Будапеште рабочие строили сцену в Будайской крепости, где утром 3 апреля Орбан должен был приветствовать Нетаньяху на церемонии с воинскими почестями, а возле отеля в центре Будапешта, где остановится Нетаньяху, можно было увидеть силы безопасности.

Этот визит станет всего лишь вторым его визитом за границу с тех пор, как в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на его арест и арест бывшего министра обороны Йоава Галланта, однако подробности его программы пока ограничены, за исключением запланированного посещения мемориала Холокоста.

В феврале он посетил Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Ни Израиль, ни США не являются членами МУС, и Вашингтон утверждает, что МУС может быть использован для политически мотивированных преследований.

Визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон Фото: Getty Images

Виктор Орбан пригласил Биньямина Нетаньяху посетить Венгрию на следующий день после того, как МУС выдал ордер на его арест.

Израиль отверг все обвинения, которые, по его словам, политически мотивированы и подпитываются антисемитизмом. Он утверждает, что Международный уголовный суд утратил всю легитимность, выдав ордера против демократически избранного лидера страны, осуществляющего право на самооборону.

Орбан поддержал осуждение суда Израилем, назвав его решение выдать ордера "наглым, циничным и совершенно неприемлемым".

В своем заявлении МУС заявил, что государства-члены обязаны исполнять постановления суда, добавив, что государства не имеют права определять обоснованность его юридических решений.

Выдав ордера на арест Нетаньяху и Галланта, МУС также выдал ордер на арест военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа, смерть которого была подтверждена после выдачи ордера.

Первоначально прокуроры также пытались арестовать лидера ХАМАС Исмаила Ханию и лидера группировки в Газе Яхью Синвара, которые вместе с Дейфом организовали нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Оба были ликвидированы до того, как запрос был одобрен.

Визит проходит на фоне расширения Израилем своей военной операции в секторе Газа, в ходе которой он объявил о намерении захватить части анклава, включить их в зону безопасности и эвакуировать большое количество палестинцев с целью оказать давление на ХАМАС и выдать 59 заложников, все еще находящихся в секторе Газа.

Ранее ордер Международного уголовного суда был проигнорирован в Монголии, куда с визитом отправился президент РФ Владимир Путин. Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал отказ правительства Монголии выполнить ордер МУС на арест Путина тяжелым ударом для Международного уголовного суда и международной системы уголовного правосудия.