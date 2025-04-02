Нетаньягу поїде в Угорщину, ігноруючи ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом

Будучи одним із засновників МКС, Угорщина теоретично зобов'язана заарештовувати і видавати будь-яку особу, на яку є ордер суду, однак прем'єр-міністр Віктор Орбан, надсилаючи запрошення, чітко дав зрозуміти, що Угорщина не виконуватиме це рішення.

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Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 3 квітня розпочинає чотириденний візит до Угорщини, ігноруючи ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах у секторі Газа.

Угорщина теоретично мала його заарештувати, однак Віктор Орбан дав зрозуміти, що цього не буде.

Нетаньягу має зустрітися з Орбаном перед пресконференцією незабаром після того, як його літак приземлиться в Будапешті.

У Будапешті робітники будували сцену в Будайській фортеці, де вранці 3 квітня Орбан мав привітати Нетаньяху на церемонії з військовими почестями, а біля готелю в центрі Будапешта, де зупиниться Беньямін Нетаньягу, можна було побачити сили безпеки.

Цей візит стане лише другим його візитом за кордон відтоді, як у листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на його арешт і арешт колишнього міністра оборони Йоава Галланта, проте подробиці його програми поки що обмежені, за винятком запланованого відвідування меморіалу Голокосту.

У лютому він відвідав Вашингтон, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Ані Ізраїль, ані США не є членами МКС, і Вашингтон стверджує, що МКС може бути використаний для політично мотивованих переслідувань.

Візит Беньяміна Нетаньягу до Вашингтона Фото: Getty Images

Віктор Орбан запросив Беньяміна Нетаньягу відвідати Угорщину наступного дня після того, як МКС видав ордер на його арешт.

Ізраїль відкинув усі звинувачення, які, за його словами, політично вмотивовані та підживлюються антисемітизмом. Він стверджує, що Міжнародний кримінальний суд втратив усю легітимність, видавши ордери проти демократично обраного лідера країни, який здійснює право на самооборону.

Орбан підтримав засудження суду Ізраїлем, назвавши його рішення видати ордери "нахабним, цинічним і абсолютно неприйнятним".

У своїй заяві МКС заявив, що держави-члени зобов'язані виконувати постанови суду, додавши, що держави не мають права визначати обґрунтованість його юридичних рішень.

Видавши ордери на арешт Беньямін Нетаньягу і Галланта, МКС також видав ордер на арешт військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа, смерть якого було підтверджено після видачі ордера.

Спочатку прокурори також намагалися заарештувати лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію і лідера угруповання в Газі Ях'ю Сінвара, які разом із Дейфом організували напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Обидва були ліквідовані до того, як запит було схвалено.

Візит відбувається на тлі розширення Ізраїлем своєї військової операції в секторі Газа, під час якої він оголосив про намір захопити частини анклаву, включити їх до зони безпеки та евакуювати велику кількість палестинців, щоб чинити тиск на ХАМАС і видати 59 заручників, які все ще перебувають у секторі Газа.

Раніше ордер Міжнародного кримінального суду проігнорували в Монголії, куди з візитом вирушив президент РФ Володимир Путін. Речник МЗС України Георгій Тихий назвав відмову уряду Монголії виконати ордер МКС на арешт Путіна важким ударом для Міжнародного кримінального суду і міжнародної системи кримінального правосуддя.