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Дуда просить уряд захистити Нетаньягу від арешту під час візиту до Польщі: деталі

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, ордер на арешт, ізраїльський прем'єр
Фото: Відкриті джерела | Президент Дуда просить польський уряд надати захист прем'єру Ізраїлю Нетаньягу під час візиту до Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб ізраїльський прем'єр Біньяміну Нетаньягу міг безперешкодно приїхати до країни для відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у скоєнні воєнних злочинів під час бойових дій у Секторі Газа. Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до польського уряду з проханням захистити ізраїльського прем'єра під час його візиту до країни на честь відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц. Це підтвердили в канцелярії польського лідера, повідомляє інформаційне агентство Polska Agencja Prasowa.

У листі до польського прем’єр-міністра Дональда Туска, який раніше отримало в розпорядження інформаційне агентство Bloomberg, Анджей Дуда просив забезпечити Біньяміну Нетаньягу захист від арешту на території Польщі під час відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц 27 січня, якщо той захоче нанести візит.

Голова канцелярії Малгожата Папроцька підтвердила, що Дуда звертався до уряду з таким проханням. Вона заявила, що кожен громадянин Ізраїлю чи представник влади "повинні мати можливість — якщо вони цього бажають — взяти участь у цій унікальній події".

"Усі інструменти, пов'язані із забезпеченням можливості перебування прем'єр-міністра чи будь-якого іншого представника держави (…) знаходяться в руках прем'єр-міністра та Ради міністрів через підпорядкованість служб", — сказала Малгожата Папроцька журналістам.

Вона додала, що канцелярія президента чекає на відповідь від уряду.

Нагадаємо, 8 січня місцеві ЗМІ повідомили, що в Польщі оголосили дату президентських виборів. Чинний президент Анджей Дуда цього разу балотуватися не має права, бо вже відбув два президентські терміни.

6 січня в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент України Володимир Зеленський говорив, що Україні потрібні гарантії безпеки рівня Ізраїлю.