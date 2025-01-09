Дуда просить уряд захистити Нетаньягу від арешту під час візиту до Польщі: деталі

Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб ізраїльський прем'єр Біньяміну Нетаньягу міг безперешкодно приїхати до країни для відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у скоєнні воєнних злочинів під час бойових дій у Секторі Газа. Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до польського уряду з проханням захистити ізраїльського прем'єра під час його візиту до країни на честь відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц. Це підтвердили в канцелярії польського лідера, повідомляє інформаційне агентство Polska Agencja Prasowa.

У листі до польського прем’єр-міністра Дональда Туска, який раніше отримало в розпорядження інформаційне агентство Bloomberg, Анджей Дуда просив забезпечити Біньяміну Нетаньягу захист від арешту на території Польщі під час відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц 27 січня, якщо той захоче нанести візит.

Голова канцелярії Малгожата Папроцька підтвердила, що Дуда звертався до уряду з таким проханням. Вона заявила, що кожен громадянин Ізраїлю чи представник влади "повинні мати можливість — якщо вони цього бажають — взяти участь у цій унікальній події".

"Усі інструменти, пов'язані із забезпеченням можливості перебування прем'єр-міністра чи будь-якого іншого представника держави (…) знаходяться в руках прем'єр-міністра та Ради міністрів через підпорядкованість служб", — сказала Малгожата Папроцька журналістам.

Вона додала, що канцелярія президента чекає на відповідь від уряду.

Нагадаємо, 8 січня місцеві ЗМІ повідомили, що в Польщі оголосили дату президентських виборів. Чинний президент Анджей Дуда цього разу балотуватися не має права, бо вже відбув два президентські терміни.

6 січня в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент України Володимир Зеленський говорив, що Україні потрібні гарантії безпеки рівня Ізраїлю.