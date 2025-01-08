У Польщі оголосили дату президентських виборів: хто має шанси на перемогу

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, який перебуває на посаді другий термін, балотуватися не може. Згідно з останніми опитуваннями, найбільшу підтримку наразі мають два кандидати, серед яких мер Варшави Рафал Тшасковський.

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Польща визначилася з датою президентських виборів. Перший тур відбудеться 18 травня. Другий тур за необхідності проведуть 1 червня. Дати виборів оголосив спікер польського Сейму Шимон Головня, повідомив інформаційний телеканал Polsat News у середу, 8 січня

Після публікації озвученого рішення в законодавчому віснику стартує виборча кампанія.

Окружні виборчі комісії мають бути сформовані до 30 березня, а реєстрація кандидатів на пост президента триватиме до 4 квітня.

Президент Польщі обирається на п’ятирічний термін і може бути переобраним лише один раз. Кандидат на цю посаду має бути громадянином Польщі та досягти 35-річного віку на момент виборів.

Серед політиків, які вже заявили про участь у президентських перегонах:

Рафал Тшасковський , мер Варшави, представник партії "Громадянська коаліція";

, мер Варшави, представник партії "Громадянська коаліція"; Кароль Навроцький , президент Інституту національної пам’яті, підтриманий партією "Право і справедливість";

, президент Інституту національної пам’яті, підтриманий партією "Право і справедливість"; Шимон Головня , спікер польського Сейму;

, спікер польського Сейму; Магдалена Біят , віцемаршалок Сенату, кандидат від лівих сил;

, віцемаршалок Сенату, кандидат від лівих сил; Славомір Ментцен , депутат від ультраправої партії "Конфедерація";

, депутат від ультраправої партії "Конфедерація"; Марек Якубяк , представник групи "Вільні республіканці";

, представник групи "Вільні республіканці"; Марек Вох, кандидат від безпартійної Асоціації місцевого самоврядування.

Чинний президент Анджей Дуда, який перебуває на посаді другий термін, не має права балотуватися знову.

Згідно з останніми опитуваннями, найбільшу підтримку серед виборців має Рафал Тшасковський із 36,2%, тоді як Кароль Навроцький може розраховувати на 28,8% голосів.

Рафал Тшасковський у 2020 році змагався з Анджеєм Дудою на президентських виборах. Мер Варшави пройшов у другий тур, але програв.

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі відбудуться вибори президента. Олександр Лукашенко заявив, що балотуватиметься на сьомий термін.

16 грудня німецький Бундестаг підтримав вотум недовіри уряду канцлера Олафа Шольца. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск парламенту. Вибори відбудуться 23 лютого.