У Польщі оголосили дату президентських виборів: хто має шанси на перемогу
Чинний президент Польщі Анджей Дуда, який перебуває на посаді другий термін, балотуватися не може. Згідно з останніми опитуваннями, найбільшу підтримку наразі мають два кандидати, серед яких мер Варшави Рафал Тшасковський.
Польща визначилася з датою президентських виборів. Перший тур відбудеться 18 травня. Другий тур за необхідності проведуть 1 червня. Дати виборів оголосив спікер польського Сейму Шимон Головня, повідомив інформаційний телеканал Polsat News у середу, 8 січня
Після публікації озвученого рішення в законодавчому віснику стартує виборча кампанія.
Окружні виборчі комісії мають бути сформовані до 30 березня, а реєстрація кандидатів на пост президента триватиме до 4 квітня.
Президент Польщі обирається на п’ятирічний термін і може бути переобраним лише один раз. Кандидат на цю посаду має бути громадянином Польщі та досягти 35-річного віку на момент виборів.
Серед політиків, які вже заявили про участь у президентських перегонах:
- Рафал Тшасковський, мер Варшави, представник партії "Громадянська коаліція";
- Кароль Навроцький, президент Інституту національної пам’яті, підтриманий партією "Право і справедливість";
- Шимон Головня, спікер польського Сейму;
- Магдалена Біят, віцемаршалок Сенату, кандидат від лівих сил;
- Славомір Ментцен, депутат від ультраправої партії "Конфедерація";
- Марек Якубяк, представник групи "Вільні республіканці";
- Марек Вох, кандидат від безпартійної Асоціації місцевого самоврядування.
Чинний президент Анджей Дуда, який перебуває на посаді другий термін, не має права балотуватися знову.
Згідно з останніми опитуваннями, найбільшу підтримку серед виборців має Рафал Тшасковський із 36,2%, тоді як Кароль Навроцький може розраховувати на 28,8% голосів.
Рафал Тшасковський у 2020 році змагався з Анджеєм Дудою на президентських виборах. Мер Варшави пройшов у другий тур, але програв.
Нагадаємо, 26 січня у Білорусі відбудуться вибори президента. Олександр Лукашенко заявив, що балотуватиметься на сьомий термін.
16 грудня німецький Бундестаг підтримав вотум недовіри уряду канцлера Олафа Шольца. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск парламенту. Вибори відбудуться 23 лютого.