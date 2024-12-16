Бундестаг оголосив недовіру уряду Шольца: у ФРН відбудуться нові вибори, — BILD

За розпуск проголосувала більшість депутатів Бундестагу. Своєю чергою Олаф Шольц планує запропонувати президенту Німеччини розпустити парламент.

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Бундестаг проголосував за розпуск уряду Німеччини. У голосуванні щодо довіри уряду взяли участь 733 депутати парламенту, рішення підтримано більшістю, повідомляє BILD.

У результаті 394 депутати за необхідного мінімуму в 367 проголосували за розпуск уряду. Відтепер мають відбутись наступні вибори, рішення про них має ухвалити президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр. Як альтернатива — глава держави може відмовитись від проведення виборів та залишити Олафа Шольца керувати країною у форматі уряду меншості. Однак політичні аналітики зазначають, що таке рішення малоймовірне.

Перед початком голосування канцлер Німеччини Олаф Шольц та лідери парламентських партій обмінялися звинуваченнями на адресу один одного. Зокрема, лідерка "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що після правління "світлофорної коаліції" німцям "доведеться нести основний тягар шкоди ще кілька десятиліть".

В Еuronews додали, що вибори призначені на 23 лютого 2025 року. Своєю чергою Шольц має намір запропонувати Штайнмайєру розпустити Бундестаг. Президент має ухвалити відповідне рішення протягом 21 дня після отримання відповідного запиту.

Загалом в країні недовіру уряду висловлювали п'ять разів. Наприклад, у 1972 році Віллі Брандт використав цей інструмент для призначення нових виборів, після яких його партія досягла рекордних результатів. У 2005 році Герхард Шредер аналогічно ініціював вибори, які призвели до зміни влади на користь Ангели Меркель.

Нагадаємо, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц приїжджав до України. Це перший його приїзд в країну за два з половиною роки.

Пізніше федеральний канцлер заявив про необхідність активізувати зусилля щодо працевлаштування українських біженців або стимулювати їх до повернення в Україну. Під час виступу в Бундестазі він зазначив, що багато українців перебувають у Німеччині вже досить тривалий період і мають активніше включатися в трудове життя.