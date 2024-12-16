Бундестаг объявил недоверие правительству Шольца: в ФРГ состоятся новые выборы, — BILD

За роспуск проголосовало большинство депутатов Бундестага. В свою очередь Олаф Шольц планирует предложить президенту Германии распустить парламент.

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Бундестаг проголосовал за роспуск правительства Германии. В голосовании о доверии правительству приняли участие 733 депутата парламента, решение поддержано большинством, сообщает BILD.

В результате 394 депутата при необходимом минимуме в 367 проголосовали за роспуск правительства. Отныне должны состояться следующие выборы, решение о них должен принять президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Как альтернатива — глава государства может отказаться от проведения выборов и оставить Олафа Шольца управлять страной в формате правительства меньшинства. Однако политические аналитики отмечают, что такое решение маловероятно.

Перед началом голосования канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры парламентских партий обменялись обвинениями в адрес друг друга. В частности, лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что после правления "светофорной коалиции" немцам "придется нести основное бремя вреда еще несколько десятилетий".

В Еuronews добавили, что выборы назначены на 23 февраля 2025 года. В свою очередь Шольц намерен предложить Штайнмайеру распустить Бундестаг. Президент должен принять соответствующее решение в течение 21 дня после получения соответствующего запроса.

Всего в стране недоверие правительству выражали пять раз. Например, в 1972 году Вилли Брандт использовал этот инструмент для назначения новых выборов, после которых его партия достигла рекордных результатов. В 2005 году Герхард Шредер аналогично инициировал выборы, которые привели к смене власти в пользу Ангелы Меркель.

Напомним, 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приезжал в Украину. Это первый его приезд в страну за два с половиной года.

Позже федеральный канцлер заявил о необходимости активизировать усилия по трудоустройству украинских беженцев или стимулировать их к возвращению в Украину. Во время выступления в Бундестаге он отметил, что многие украинцы находятся в Германии уже достаточно длительный период и должны активнее включаться в трудовую жизнь.