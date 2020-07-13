Дуда победил на выборах президента Польши, – официальные данные

После обработки 99,69% протоколов, действующий президент Польши Анджей Дуда получил 51,21% голосов, а его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 48,79%.

Дуда останется на посту президента страны на второй срок. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной избирательной комиссии, сообщила Polska Times.

Комиссия пока не получила протоколы с пяти избирательных участков, однако их учет не окажет существенного влияния на результат голосования.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Дуду. "Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!", -- написал он.

Напомним, явка на втором туре голосования 12 июля была рекордной для современной Польши – 68,12%.

По данным экзит-полла за действующего главу государства проголосовали 50,4% избирателей, за его соперника – 49,6%. Однако, учитывая минимальный отрыв, победитель выборов в ходе официального подсчета голосов мог измениться.

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Тогда Дуда занял первое место с 43,50% голосов. На втором месте оказался Тшасковский – 30,46%. Явка на первом туре выборов составила 64,51%.