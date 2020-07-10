Конкуренты Путина. Кто из действующих президентов находится у власти дольше всех

Президент РФ Владимир Путин у власти 20 лет, но после обнуления президентского срока на референдуме сможет править ещё 16. Тем самым Путин пополнит список президентов-рекордсменов, большинство из которых правят в Африке

Теодоро Обианг Нгема Мбасого (Экваториальная Гвинея)

40 лет у власти

С момента провозглашения независимости в Экваториальной Гвинее сменилось только два президента. Нынешний глава государства находится у власти с августа 1979 года, когда свергнул своего дядю. Впрочем, от родственника Нгема Мбасого особо не отличается — каждые семь лет он формально переизбирается на новый срок. За 40 лет правления пережил две попытки переворота и сформировал в стране культ личности.

Поль Бийя (Камерун)

37 лет у власти

Поль Бийя с 1975 года занимал пост премьер-министра, а в ноябре 1982-го, после отставки Ахмаду Ахиджо, занял кресло президента. Уже в следующем году он заочно приговорил своего предшественника к пожизненному заключению за подготовку переворота, а ещё спустя год подавил бунт военных. После этого Поль Бийя бессменно остаётся у власти. В 2018 году он снова одержал победу на президентских выборах с 71,28% голосов, жёстко подавив протесты оппозиции. На данный момент 87-летний Поль Бийя — самый пожилой действующий президент в мире.

Йовери Мусевени (Уганда)

34 года у власти

В 1986 году по итогам пятилетней гражданской войны Йовери Мусевени захватил власть и провозгласил себя президентом. Покинуть пост он обещал спустя четыре года, но провёл первые выборы лишь спустя десять лет. На них Мусевени одержал победу, затем переизбирался ещё четыре раза. Для этого в 2005 году в Уганде обнулили президентские сроки. Все протесты в стране подавляют полиция и военные.

Идрис Деби (Чад)

29 лет у власти

Идрис Деби захватил власть в 1990 году по итогам гражданской войны и объявил себя президентом. В 1996 году он победил на выборах во втором туре и до сих пор остаётся у власти. В 2005 году в стране через референдум отменили ограничения на количество президентских сроков. Правда, право на власть ему всё же приходилось отстаивать силой — за 29 лет президентства Идрис Деби пережил шесть попыток военных переворотов и силовых захватов власти оппозицией.

Эмомали Рахмон (Таджикистан)

27 лет у власти

Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года — сначала как глава Верховного Совета республики, а с 1994 года —как президент. В 2003 году на референдуме обнулили его президентские сроки, а в 2016-м вообще отменили по ним ограничения. С 2015 года Рахмон носит почётный титул «Основатель мира и национального единства — Лидер нации». На данный момент он самый долгоправящий глава государства на постсоветском пространстве (на втором месте — президент Беларуси Александр Лукашенко).