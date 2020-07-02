Обнуление Путина: парадоксальные итоги победного для Кремля плебисцита

Итак, в России прошел референдум и власть обнулилась, как и планировала с самого начала. Испытываю потребность сформулировать кое-что для себя по итогам всего этого.

1. Референдум-2020 – идеальный кейс для учебников обществознания "Прекрасной России Будущего": уничтожая авторитет выборов, авторитарный режим переводит протест в иные формы, существенно менее безопасные, чем обычные электоральные процедуры. Так пропагандируемая "стабильность" оборачивается реальной нестабильностью.

2. Цель референдума – создание видимости широкого консенсуса. Цифры – симулякр, который должен приструнить "рыскающие" элиты (вождь якобы имеет всенародную поддержку) и демобилизовать недовольную публику ("большинству нравится Путин, ничего не поделаешь").

В этом электоральном театре самое важное – произвести эффект реалистичности, и вот тут режиссер и постановщики облажались по полной программе. Все исполнено на таком низком идейно-художественном уровне, что поверить в результат могут только откровенные кретины. А симулякр не работает, если он не убедителен.

3. Победа графы "против" при данной процедуре была невозможна, поэтому нет смысла винить тех, кто голосовал "за" и тех, кто проигнорировал голосование. Первые зачастую очень зависимы материально и ментально, запуганы работодателем и телевизором, опасаются любых перемен и действуют ситуативно, выбирая ту стратегию, которая несет меньше сиюминутных рисков (людям это вообще свойственно). Выученная беспомощность, внешний локус контроля, etc. Вторым может быть просто противно участвовать во всем этом, что тоже хорошо: значит, они сохранили чувство нормы и морально-этические принципы.

4. Раз обстоятельства вынуждают власть идти на такие экстраординарные меры, значит эти обстоятельства объективно складываются не в ее пользу. Обстоятельства разные: формальный легализм (давно бы монархию объявили или вообще выборы отменили), унаследованный от советских времен; биология (вождь не молодеет, элиты это понимают); экономика (извлекать ренту в прежнем объеме невозможно, ничего иного у них нет); смена поколений; усталость от первого лица; девальвация "Крымского эффекта" и т.д. Это тренды, которые невозможно не то что развернуть, их не получится даже скорректировать. Финал близок.

5. При всех странностях этого референдума одно понятно совершенно точно: от 30 до 40% (минимум!) не хотят вечного Путина. Это вообще-то довольно много. Достаточно много, чтобы что-то всерьез менять. Это активные люди, которые не боятся выражать "непопулярное" мнение и идти против системы. Многие даже вполне открыто, вывешивая бюллетень в соцсетях. Научиться совместным действиям – будет другая страна.

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Текст опубликован с разрешения автора.