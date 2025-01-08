В Польше объявили дату президентских выборов: кто имеет шансы на победу

Действующий президент Польши Анджей Дуда, который находится на посту второй срок, баллотироваться не может. Согласно последним опросам, наибольшую поддержку сейчас имеют два кандидата, среди которых мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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Польша определилась с датой президентских выборов. Первый тур состоится 18 мая. Второй тур при необходимости проведут 1 июня. Даты выборов объявил спикер польского Сейма Шимон Головня, сообщил информационный телеканал Polsat News в среду, 8 января

После публикации озвученного решения в законодательном вестнике стартует избирательная кампания.

Окружные избирательные комиссии должны быть сформированы до 30 марта, а регистрация кандидатов на пост президента продлится до 4 апреля.

Президент Польши избирается на пятилетний срок и может быть переизбран только один раз. Кандидат на эту должность должен быть гражданином Польши и достичь 35-летнего возраста на момент выборов.

Среди политиков, которые уже заявили об участии в президентской гонке:

Рафал Тшасковский , мэр Варшавы, представитель партии "Гражданская коалиция";

, мэр Варшавы, представитель партии "Гражданская коалиция"; Кароль Навроцкий , президент Института национальной памяти, поддержанный партией "Право и справедливость";

, президент Института национальной памяти, поддержанный партией "Право и справедливость"; Шимон Головня , спикер польского Сейма;

, спикер польского Сейма; Магдалена Бият , вице-маршалок Сената, кандидат от левых сил;

, вице-маршалок Сената, кандидат от левых сил; Славомир Ментцен , депутат от ультраправой партии "Конфедерация";

, депутат от ультраправой партии "Конфедерация"; Марек Якубяк , представитель группы "Свободные республиканцы";

, представитель группы "Свободные республиканцы"; Марек Вох, кандидат от беспартийной Ассоциации местного самоуправления.

Действующий президент Анджей Дуда, который находится на посту второй срок, не имеет права баллотироваться снова.

Согласно последним опросам, наибольшую поддержку среди избирателей имеет Рафал Тшасковский с 36,2%, тогда как Кароль Навроцкий может рассчитывать на 28,8% голосов.

Рафал Тшасковский в 2020 году соревновался с Анджеем Дудой на президентских выборах. Мэр Варшавы прошел во второй тур, но проиграл.

Напомним, 26 января в Беларуси состоятся выборы президента. Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на седьмой срок.

16 декабря немецкий Бундестаг поддержал вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента. Выборы состоятся 23 февраля.