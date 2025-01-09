Дуда просит правительство защитить Нетаньяху от ареста во время визита в Польшу: детали

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы израильский премьер Биньямин Нетаньяху мог беспрепятственно приехать в страну по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

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Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ноябре 2024 года по подозрению в совершении военных преступлений во время боевых действий в Секторе Газа. Президент Польши Анджей Дуда обратился к польскому правительству с просьбой защитить израильского премьера во время его визита в страну в честь 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц. Это подтвердили в канцелярии польского лидера, сообщает информационное агентство Polska Agencja Prasowa.

В письме к польскому премьер-министру Дональду Туску, которое ранее получило в распоряжение информационное агентство Bloomberg, Анджей Дуда просил обеспечить Биньямину Нетаньяху защиту от ареста на территории Польши во время мероприятий по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц 27 января, если тот захочет нанести визит.

Глава канцелярии Малгожата Папроцкая подтвердила, что Дуда обращался к правительству с такой просьбой. Она заявила, что каждый гражданин Израиля или представитель власти "должны иметь возможность — если они этого желают — принять участие в этом уникальном событии".

"Все инструменты, связанные с обеспечением возможности пребывания премьер-министра или любого другого представителя государства (...) находятся в руках премьер-министра и Совета министров через подчиненность служб", — сказала Малгожата Папроцкая журналистам.

Она добавила, что канцелярия президента ждет ответа от правительства.

Напомним, 8 января местные СМИ сообщили, что в Польше объявили дату президентских выборов. Действующий президент Анджей Дуда на этот раз баллотироваться не имеет права, потому что уже отбыл два президентских срока.

6 января в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украине нужны гарантии безопасности уровня Израиля.