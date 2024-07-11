Экс-супруг невесты Алекса Сороса отреагировал на их помолвку

Хума Абедин и Алекс Сорос встречаются несколько месяцев. До этого политическая деятель была замужем и родила сына.

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Бывший муж Хумы Абедин отреагировал на ее помолвку с сыном Джорджа Сороса. Об этом пишет Page Six.

Опальный политик Энтони Вайнер "в восторге" от планов экс-супруги жениться на миллиардере Алексе Соросе.

"Я в восторге от Хумы. Они замечательные люди, и я желаю им много счастья", — отметил Вайнер.

Алекс Сорос и старше его почти на 10 лет лет Хума Абедин обручились летом 2024 года. Свой роман они подтвердили за несколько месяцев до этого. О конкретных планах на свадьбу пока еще неизвестно.

Алекс Сорос и Хума Абедин

47-летняя Хума, которая является бывшим советником Хиллари Клинтон, описала в своих мемуарах 2021 года, как ее идеальный мир перевернулся с ног на голову, когда Вайнер признался в секс-скандале в 2011 году, что в итоге разрушило его карьеру.

Политик даже был отправлен в тюрьму за то, что отправлял непристойные СМС несовершеннолетней девушке. От союза с Хумой у него подрастает сын Джордан. Пара развелась в 2017 году после около семи лет официального брака.

Алекс Сорос и Хума Абедин Фото: Getty Images

С 2019 года Вайнер испытал несколько профессиональных ролей, в том числе пиарщика в кризисных ситуациях, генерального директора бруклинской компании и ведущего местного радио в Нью-Йорке.

Тем временем Хума Абедин много лет работала на Хиллари Клинтон. Два года назад ей приписывали роман с Брэдли Купером.

Напомним, сын Джорджа Сороса и Хума Абедин подтвердили свои отношения.

Также Фокус писал о романе Брэдли Купера и Хумы Абедин.