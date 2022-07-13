Стало известно, на кого Брэдли Купер променял Ирину Шейк
Новая девушка актера не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, однако известна в политических кругах.
47-летний американский актер и режиссер Брэдли Купер уже несколько месяцев встречается с 45-летней политической активисткой, помощницей Хиллари Клинтон как государственного секретаря и в период президентской кампании 2016 года Хумой Абедин, сообщает People со ссылкой на свои источники.
2 мая и Купер, и Абедин по отдельности посетили Met Gala 2022 в Нью-Йорке. Пару якобы познакомила главный редактор Vogue Анна Винтур.
У Абедин есть 10-летний сын Джордан, которого она родила в браке с уже бывшим мужем, опальным экс-конгрессменом Энтони Вайнером.
В прошлом году Хума в своей книге "И то, и другое: жизнь во многих мирах" рассказала о сексуальных скандалах Вайнера и о том, как эти разногласия повлияли на президентскую кампанию Клинтон в 2016 году. В октябрьском интервью CBS Sunday Morning она призналась, что "узнала всю правду" о изменах и проступках Вайнера.
"Я проанализировала все это и пошла дальше, и я желаю ему всего наилучшего", – отметила она.
Когда ее спросили, злится ли она на него, Абедин ответила:
"Я больше не могу жить в этом пространстве. Я пробовалаэто. Это чуть не убило меня".
Уже в ноябре Абедин добавила, что искала терапию и работала над тем, чтобы найти точки соприкосновения с Вайнером ради их сына:
"Энтони всегда будет в моей жизни, потому что он отец моего ребенка. Я хочу убедиться, что он здоров, что у нас здоровые отношения, что наш сын видит модель поведения, которая для него здорова".
У Брэдли Купера подрастает пятилетняя дочь Леа де Сен, которую ему родила российская супермодель Ирина Шейк. Пара рассталась в 2019 году после четырех лет отношений, однако сохранила дружеские отношения ради девочки. Бывшие партнеры часто проводят время вместе, а Купер активно участвует в воспитании дочери.
По словам Шейк, Брэдли – "настоящий и практический папа".
Одно время ходили слухи, что пара воссоединилась снова, однако позже они не подтвердились.
Сейчас Купер снимает свой новый фильм "Маэстро", который он также режиссирует.
Напомним, недавно актер откровенно рассказал о своей зависимости от запрещенных веществ. По его словам, в начале 2000-х его не взяли на съемки картины "Шпионка". Эта ситуация так разбила начинающего актера, что он начал употреблять наркотики.