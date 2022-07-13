Стало известно, на кого Брэдли Купер променял Ирину Шейк

Новая девушка актера не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, однако известна в политических кругах.

47-летний американский актер и режиссер Брэдли Купер уже несколько месяцев встречается с 45-летней политической активисткой, помощницей Хиллари Клинтон как государственного секретаря и в период президентской кампании 2016 года Хумой Абедин, сообщает People со ссылкой на свои источники.

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2 мая и Купер, и Абедин по отдельности посетили Met Gala 2022 в Нью-Йорке. Пару якобы познакомила главный редактор Vogue Анна Винтур.

У Абедин есть 10-летний сын Джордан, которого она родила в браке с уже бывшим мужем, опальным экс-конгрессменом Энтони Вайнером.

В прошлом году Хума в своей книге "И то, и другое: жизнь во многих мирах" рассказала о сексуальных скандалах Вайнера и о том, как эти разногласия повлияли на президентскую кампанию Клинтон в 2016 году. В октябрьском интервью CBS Sunday Morning она призналась, что "узнала всю правду" о изменах и проступках Вайнера.

[ + – ] Хума Абедин

"Я проанализировала все это и пошла дальше, и я желаю ему всего наилучшего", – отметила она.

Когда ее спросили, злится ли она на него, Абедин ответила:

"Я больше не могу жить в этом пространстве. Я пробовалаэто. Это чуть не убило меня".

Уже в ноябре Абедин добавила, что искала терапию и работала над тем, чтобы найти точки соприкосновения с Вайнером ради их сына:

"Энтони всегда будет в моей жизни, потому что он отец моего ребенка. Я хочу убедиться, что он здоров, что у нас здоровые отношения, что наш сын видит модель поведения, которая для него здорова".

У Брэдли Купера подрастает пятилетняя дочь Леа де Сен, которую ему родила российская супермодель Ирина Шейк. Пара рассталась в 2019 году после четырех лет отношений, однако сохранила дружеские отношения ради девочки. Бывшие партнеры часто проводят время вместе, а Купер активно участвует в воспитании дочери.

[ + – ] Брэдли Купер и его дочь Леа

По словам Шейк, Брэдли – "настоящий и практический папа".

Одно время ходили слухи, что пара воссоединилась снова, однако позже они не подтвердились.

Сейчас Купер снимает свой новый фильм "Маэстро", который он также режиссирует.

[ + – ] Брэдли Купер в фильме "Маэстро"

Напомним, недавно актер откровенно рассказал о своей зависимости от запрещенных веществ. По его словам, в начале 2000-х его не взяли на съемки картины "Шпионка". Эта ситуация так разбила начинающего актера, что он начал употреблять наркотики.